Landkarten, die Leben retten

Anzeige

In dem Raum in der Abendakademie sitzen 30 Menschen, manche kommen aus Mannheim, andere aus Ludwigshafen, manche sind Deutsche, andere Migranten, teilweise Flüchtlinge. Sie hören Allan genau zu, während auf den Monitoren vor ihnen Luftbilder aus Uganda zu sehen sind. „Mit diesen Luftbildern fertigen wir Landkarten an“, erklärt Danziger sein Projekt. „Sehen Sie auf dem Luftbild ein Gebäude, fügen Sie es genau an derselben Stelle auf der Karte ein.“ Dieses Kartographieren helfe direkt den Menschen in Uganda. „Wir laden die Karten auf unsere Handys und fahren mit Motorrädern die Region ab. Vor Ort sehen wir, welche Funktionen die eingezeichneten Gebäude habe, in welchen Zustand sie sind und ob es dort beispielweise auch Wasserstellen gibt“, erklärt Allan per Skype.

„Die ,Mapathons’ haben also zwei Ziele“, sagt Danziger. „Durch die Arbeit hier zwischen Migranten und Einheimischen fördern wir die Integration in Mannheim. Gleichzeitig leisten wir aber auch humanitäre Hilfe in der Welt – von Mannheim aus.“ Laut Danziger sind diese „Mapathons“ einmalig. „In Frankreich nehmen Migranten und Flüchtlinge an so einem Integrationsprojekt teil. Doch anders als in Mannheim“, sagt er. Danziger: „Das Kartographieren als Integrationshilfe für die Menschen hier vor Ort und als humanitäre Unterstützung international ist etwas völlig Neues.“

Und das Konzept von Robert Danziger kommt gut an. Nicht nur die Menschen in den Krisengebieten sind froh über die Hilfe. Tareq Altjohmani floh vor drei Jahren aus Syrien hierher. Mittlerweile spricht der Rechtsanwalt fast fließend Deutsch und erzählt von seinen Erfahrungen: „In Deutschland haben wir Flüchtlinge viel Unterstützung bekommen. Ich möchte jetzt ein Stück zurückgeben, nicht nur nehmen, sondern auch geben und anderen helfen – so wie mir geholfen wurde. Darum bin ich hier.“ Das Projekt sei eine „tolle Möglichkeit, Danke zu sagen“.

„Macht viel Spaß“

Für Rasha Hakim, die jetzt in Ludwigshafen wohnt, aber ursprünglich aus Syrien stammt, ist „das Projekt so schön, weil ich hier Deutsche treffen kann. Durch den Kontakt lerne ich die Sprache schneller“, sagt sie in gutem Deutsch. „Außerdem macht mir das Kartenzeichnen viel Spaß – es ist für mich also auf verschiedenen Ebenen eine tolle Erfahrung, schließlich helfe ich mit meiner Arbeit, die mir Freude bereitet. Besser geht es doch gar nicht“, sagt sie und strahlt. Auf ihrem Bildschirm sind bereits viele Gebäude eingezeichnet und es sollen noch einige folgen.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 10.03.2018