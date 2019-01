Landtag eingeschaltet

Die Pfefferspray-Attacke vor dem Linken-Zentrum „Ewwe longt’s“ in der Neckarstadt wird Thema im Stuttgarter Landtag. Der SPD-Abgeordnete Boris Weirauch beantragte im Innenausschuss eine gründliche Aufklärung. „Ich betrachte das als Einschüchterungsversuch“, teilte der Parlamentarier gestern mit. „Wir müssen wissen, wer vor der Einrichtung Bengalo-Feuer entzündet und Reizgas versprüht hat.“

Die Eröffnungsfeier im „Ewwe longt’s“ war am 19. Januar von einer zehn- bis 15-köpfigen Gruppe gestört worden (wir berichteten). Nach Angaben der Veranstalter gab es drei Verletzte. An der Aktion beteiligt war Leon Stockmann vom Landesvorstand der AfD-Nachwuchsorganisation „Junge Alternative“ (JA). Er sagte dem „MM“, auch andere aus seiner Gruppe gehörten der JA an. Einige Linke wollen zudem Vertreter der rechtsextremen Identitären Bewegung erkannt haben. Weirauch will nun unter anderem wissen, inwieweit sich beide Organisationen „untereinander vernetzt haben und welche Rolle der AfD-Kreisverband Mannheim dabei spielt“. sma

