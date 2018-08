Laney and the Snappy Rhythm Gang auf dem Museumsschiff

Am Mittwoch, 22. August, um 20 Uhr, heißt es wieder „Haste Töne!“ auf dem Museumsschiff des Technoseums. Diesmal gastieren Laney and the Snappy Rhythm Gang auf dem historischen Schaufelraddampfer unterhalb der Kurpfalzbrücke. Eine leidenschaftliche Swingtänzerin mit ausdrucksvoller Stimme, Lajos Bartha, ein Jazz-Musiker, der mit Tenorsaxofon, Sopransaxofon und Klarinette vielfältige Klangwelten erschafft, sowie eine erlesene Auswahl an Jazz-Virtuosen wie Frank Eberle am Piano, Steffen Hollenweger am Kontrabass und Samuel Brandt am Schlagzeug und eine Prise Vintage-Lifestyle – das ist Laney mit ihrer Snappy Rhythm Gang. Die Band nimmt die Zuhörer mit auf eine Reise in die 1930er und 1940er Jahre der goldenen Swing-Ära. Für das Konzert verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter Telefon 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Museumsschiff“ nennen sowie Name, Adresse und die Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden am Montag zwischen 11 und 12 Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen dann auch erreichbar sein. tan (Bild: Joachim Köpler)

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.08.2018