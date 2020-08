Lange Rötterstraße statt Mittelstraße

Im Bericht „Streit um die Lange Rötterstraße“ in der Mittwochsausgabe hat sich bedauerlicherweise ein Fehler eingeschlichen. Nach Vorschlägen, im Stadtteil eine Fahrradzone einzurichten, haben sich vor allem dort ansässige Einzelhändler besorgt um die Zukunft ihres Standortes in der Langen Rötterstraße gezeigt. Im Text des Beitrages heißt es in diesem Zusammenhang, die „Mittelstraße funktioniere im Gegensatz zu anderen, längst nicht mehr so gut mit Ladengeschäften besetzten Bereichen in der Neckarstadt, als Einkaufsstraße bislang bestens“. Gemeint ist hier natürlich die Lange Rötterstraße. Wir bitten diesen Fehler zu entschuldigen. lang

