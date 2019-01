Langjähriger Rettungsdienst-Streit gelöst

Von Erfolg nach „vier Jahre langem Kampf“ ist hinter vorgehaltener Hand die Rede, von „harter Arbeit“ und „einem denkwürdigem Tag“: Seit gestern ist Mannheim wieder ein eigener Rettungsdienstbereich. Zu dem, wie er sagte, „formal ganz wichtigen Schritt“ kam sogar eigens Oberbürgermeister Peter Kurz auf die Hauptfeuerwache.

Dort tagte gestern erstmals der neu gebildete Bereichsausschuss, der nur für Mannheim zuständig ist. Zum Vorsitzenden wurde Joachim Stutz (AOK) gewählt, zum Stellvertreter ASB-Geschäftsführer Joachim Schmid. Zudem standen viele Formalien auf der Tagesordnung; um Inhalte ging es noch nicht. Am Morgen hatte sich bereits das jetzt allein für Heidelberg/Rhein-Neckar zuständige Gremium formiert, das nun Jürgen Wiesbeck (Rotes Kreuz) führt.

In den Bereichsausschüssen fallen die Entscheidungen darüber, wie viele Rettungswagen und Notarzteinsatzfahrzeuge zu welchen Zeiten besetzt und wo sie stationiert werden. In ihrer Verantwortung liegt, dass die Hilfsfrist – laut Gesetz „möglichst nicht mehr als zehn, höchstens 15 Minuten – eingehalten wird. Zudem wird über Budgets gerungen.

Rechtsaufsicht bei der Stadt

Das Sagen haben allein Krankenkassen und Rettungsorganisationen. Die Stadt sitzt beratend am Tisch und hat die Rechtsaufsicht – sprich, sie kann Informationen einfordern und überwachen, ob die Hilfsfrist beachtet wird. Darüber gibt es seit vielen Jahren Streit. Die Stadt war dabei lediglich in einer Zuschauerrolle: Die Rechtsaufsicht lag beim Landratsamt, sie konnte nicht einmal auf Informationen bestehen – was oft zu Konflikten führte.

2014 hatte das Land nämlich mit Hilfsorganisationen und Krankenkassen – jedoch ohne Rücksprache mit Mannheim – einen neuen, großen Rettungsdienstbereich geschaffen. Darin wurden Heidelberg mit allen Landkreis-Gemeinden und Mannheim zusammengefasst. Erst im März 2017 gab Innenminister Thomas Strobl (CDU) grünes Licht, dass der große Rettungsdienstbereich wieder getrennt und Mannheim eigenständig wird.

„Wir haben darum lange gerungen“, sagte Oberbürgermeister Kurz auch mit Blick auf den Ersten Bürgermeister Christian Specht, der viele Verhandlungen führte. Zahlreiche große Risikofaktoren – von vielen Chemiebetrieben bis hin zu Hafen und Rangierbahnhof als „Logistikdrehscheibe von nationaler Dimension“, so Kurz – hätten „in einem gemeinsamen Rettungsdienstbereich aber nicht ausrechend abgebildet werden können“, sagte er.

Zunächst sind die Bereiche nur formal getrennt, noch disponiert die Leitstelle Ladenburg. Die neue Integrierte Leitstelle nur für Mannheim in der Hauptfeuerwache solle „im Lauf des Jahres 2019, zum Ende hin“ ihre Arbeit aufnehmen, sagte Kurz. Man habe „von der technischen und organisatorischen Seite noch eine Wegstrecke vor uns“, räumte er ein. So gab es bisher keine hauptamtliche Kraft bei der Stadt, die sich im Rettungsdienst auskennt – die Stellen mussten erst geschaffen und besetzt werden.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 17.01.2019