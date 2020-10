Laserstrahl, Ladekran und genaue Regeln für das Glück

Es gibt sogar eine Zelle. Es saß aber schon lange niemand mehr hier ein. Doch die Mess hat im Verwaltungsgebäude eine eigene Polizeistation. „Es ist eben alles wie in einer kleinen Stadt hier, nur auf Zeit“, sagt Patrick Müller, als er durch diese kleine Stadt führt: die Mannemer Mess, diesmal wegen der Corona-Einschränkungen „Fun & Food“ genannt. Der „MM“ hat sich mal jenseits der Fassaden der Buden und Fahrgeschäfte mit den tausenden bunten Lichtern umgesehen.

„Einsteigen bittteeeee“, ruft Ariane Haas ins Mikrofon. Doch ehe sich ihre Autoscooter in Bewegung setzen, ist viel Vorarbeit nötig. Zweieinhalb Tage benötigt sie für den Aufbau des 26 mal 13 Meter großen Fahrgeschäfts, „alleine einen halben Tag dauert es, bis das ganze Licht hängt“, erzählt sie. Nur für Neonröhren und Schweinwerfer braucht sie einen zwölf Meter langen Anhänger, die große Spiegelwand füllt einen weiteren Anhänger. „Man muss schon etwas tun, damit hier Discofeeling entsteht“, so Ariane Haas.

Ihr Uropa war bereits mit einer Schiffsschaukel unterwegs, sie kommt aus einer traditionsreichen Schaustellerfamilie mit Sandhofener Wurzeln. Zwei Zugmaschinen, fünf Anhänger sowie zwei Wohnwagen – so zieht sie von Messplatz zu Messplatz. Statt sonst 30 hat sie nun aber nur 20 der Autoscooter auf die Fläche gestellt, „damit es nicht so voll wird – wegen Corona“, sagt sie.

Berge von Plüschtieren

„Die Schausteller machen wirklich alle prima mit, alle haben neben unserem Hygienekonzept noch mal eigene Hygienekonzepte entwickelt – mit Abständen, mit ständiger Desinfektion“, lobt Christine Igel, Geschäftsführerin der Event & Promotion Mannheim, die mit Projektleiter Patrick Müller die „Fun & Food“ verantwortet. „Wir sind ja froh, dass es weitergeht“, sagt Haas dazu.

Auch am „Topper“ gibt es Abstandsregeln – und die Hebel, mit denen man die Greifer bewegt und mit viel Glück und Geschick ein schönes Plüschtier ergattern kann, werden regelmäßig desinfiziert.

Aber nicht nur die Hygiene ist genau geregelt. Laserstrahl und elektronische Zählung registrieren penibel, wie oft einem Mess-Besucher der Griff zu einem Teddy oder einer Comicfigur aus Plüsch gelingt. Die riesigen Berge von prall gefüllten Plastiksäcken voller Stofftiere, die unter dem Dach lagern, sind also nicht nur Dekoration – sie gehen wirklich nach und nach als Gewinne an die Besucher. „Es muss eine gewisse Quote an Ausschüttung geben. Das ist wie bei jedem Glücksspiel und wird genau kontrolliert“, erläutert Markus Rick, dessen Schwester und Schwager den Greifer betreiben.

Sie sind Schausteller in vierter Generation. Rick und seine Frau Dajana locken mit kandierten Früchten die Besucher, alle ganz frisch vom Großmarkt und mit fünf verschiedenen Sorten Schokolade überzogen. „Hygiene ist bei uns nicht erst seit Corona wichtig“, betont Rick: „Wir wollen, dass alles immer frisch und sauber ist.“ Daher hat er einen großen Truck nur für seine Mitarbeiter. Der 26-Tonner beherbergt neben einer Schlafkabine einen Waschraum mit Dusche, Waschmaschine und Trockner – weil die grünen T-Shirts des Teams ständig gewaschen werden. „Eine Maßanfertigung, das kann man nicht fertig kaufen“, hebt er hervor. Viele Teile an dem Truck lassen sich hochklappen, herunterklappen, seitlich wegklappen. „Alles kommt weg, was Platz braucht – so kann schnell auf- und abgebaut werden“, erläutert er. Mittags wird gemeinsam gekocht. „Wir leben hier eben alle zusammen“, so Rick.

Genau so sieht es auch aus, wenn man hinter die Zäune blickt: Neben ganz vielen, teils zehn bis zwölf Meter langen Wohnwagen („Mein rollendes Haus“, wie Ariane Haas sagt) sieht man viele Wäscheständer und Satellitenschüsseln. Immerhin rund 300 Mitarbeiter beschäftigen die 43 Schausteller der „Fun & Food“, hat Christine Igel gezählt. Der Lebensraum ist hinter den Buden und Fahrgeschäften – wegen Corona mit zahlreichen Gittern abgegrenzt.

Patrick Müller hat die Plätze zugewiesen. Mit einem maßstabsgerechten Plan ist er vor jeder Mess auf dem 55 000 Quadratmeter großen Messplatz unterwegs, um mit grüner Sprühkreide die Bereiche zu markieren, wo Wohnwagen und Fahrgeschäfte stehen dürfen. Überall sind Standrohre, liegen Kabel für Strom, Schläuche für Wasser und Abwasser. „Und jede Frischwasserleitung muss zertifiziert sein, ich habe einen Ordner nur voller Bescheinigungen“, beschreibt Rick den Aufwand.

Bauaufsicht und TÜV

Davon kann auch Monty Lagerin berichten. Er ist Chef vom „Bayern Breaker“, einem der größten Fahrgeschäfte, erhellt mit Lichteffekten von 25 000 LED-Lämpchen. Einer seiner fünf riesigen Anhänger trägt die Radscheibe, die sich 14 Mal pro Minute dreht. „Alles wird zusammengefaltet“, erklärt er. Vier weitere Anhänger braucht er, um die ganze andere Ausrüstung zu transportieren, etwa die Gondelausleger. Die drehen sich mit 28 Minuten – entgegengesetzt zur großen Scheibe. „Das bringt den ganzen Schwung“, so Monty Lagerin. Freilich muss er nach jedem Aufbau, für den er einen Lkw mit Ladekran hat, die ganze Maschinerie von der Baurechtsbehörde abnehmen lassen, zwischendurch prüft zudem der TÜV. „Ein riesiger Aufwand“, so Lagerin. Aber in Mannheim habe er sich gelohnt: „Ich bin bisher zufrieden“, so der Schausteller.

