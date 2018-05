Lassen Sie sich begeistern!

Anzeige

Sind Sie leicht zu begeistern? Oder: Wofür können Sie sich begeistern? Was braucht es, damit Sie begeistert sind? Sind es andere Menschen, die Sie mitreißen? Ist es eine Idee, von der Sie überzeugt sind? Ist es das Gefühl, Sie ‚müssten’ etwas tun, weil alles andere nicht richtig wäre?

Begeisterung spornt an. Wenn ich von etwas begeistert bin, dann fällt es mir leicht, mich damit zu beschäftigen, mich dafür einzubringen; mich zu engagieren. Wenn ich begeistert bin, vergesse ich vieles um mich herum. Andere Dinge treten in den Hintergrund. Das, was mich begeistert, wird zu einem wichtigen Teil meines Lebens. Es nimmt meine Zeit, meine Kraft und meine Aufmerksamkeit in Anspruch – und das ist gut so.

Begeisterung brennt. Wer begeistert ist, der ist ‚Feuer und Flamme’. Immer wieder staune ich, wenn ich Menschen begegne, die für eine Sache brennen. Es ist, als würden sie von innen heraus leuchten. Sie strahlen aus, wovon sie überzeugt sind und was ihnen wichtig ist. Alles, was sie anfassen, jeder Mensch, dem sie begegnen, wird hineingenommen in dieses Licht. Und nicht selten springt dann auch ein Funke über – wie das eben so ist mit Feuer und Flammen. Begeisterung steckt an.