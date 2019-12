Lasst uns leuchten

Eine der schönsten Advents- und Weihnachtsgeschichten, die ich in den vergangenen Jahren gehört habe, heißt „Melwins Stern“. Sie handelt von dem kleinen Engel Melwin, der so gerne Sternputzer wäre. Doch leider ist diese Aufgabe viel zu groß für ihn. Melwin scheitert oft schon daran, dass er das Wischtuch nicht halten kann. Aber er gibt seinen Traum nicht auf. Und dann, eines Tages, bekommt er tatsächlich einen winzigkleinen Stern zugewiesen, für den man nur ein winzig kleines Wischtuch braucht!

Perfekt!

Melwin freut sich sehr und macht sich sofort an die Arbeit. Er schrubbt und poliert, bis dieser kleine, scheinbar unbedeutende Stern hell erstrahlt. Doch strahlt er wirklich gut genug um am großen Wettbewerb teilzunehmen? Melwin ist sich nicht sicher, doch trotzdem will er es wagen, gegen die großen Sterne anzutreten. Und tatsächlich – Melwin gewinnt den Wettbewerb! Sein kleiner Stern wird von Gott auserwählt, um für seinen Sohn zu leuchten. Melwins kleiner Stern wird zum berühmten Stern von Bethlehem, der den Hirten und uns allen den Weg zur Krippe zeigt.

Kleine Dinge sind wichtig

Soweit die Geschichte in Kurzform. „Melwins Stern“ gefällt mir deshalb so gut, weil es in der Geschichte um eine andere Sicht auf Weihnachten geht. Die meisten von uns verbringen die Adventszeit und vor allem die zwei, drei Tage vor Weihnachten damit, sich äußerlich vorzubereiten: Plätzchen backen, Häuser putzen und schmücken sowie Geschenke kaufen. Doch die innerliche Vorbereitung geht oft unter. Sich bewusstzumachen, was es heißt Weihnachten – also die Menschwerdung Gottes – zu feiern.

Manche werden jetzt vielleicht sagen: Bei Melwin geht es doch auch um das Äußerliche. Es geht darum, dass der Stern sauber ist. Sicher haben diejenigen dann Recht. Aber für mich steckt in der Geschichte noch mehr dahinter. Für mich geht es um das Leuchten, das Hellmachen in der Dunkelheit. Und es geht darum, wie wichtig die kleinen Dinge im Leben sind. Es geht also darum, was Weihnachten ausmacht.

Ein Lächeln für die Busfahrerin

Gott schickt seinen Sohn zu uns auf die Welt, um unser Leben hell zu machen. Doch Christus will uns auch Vorbild sein, damit auch wir für Andere leuchten. Nicht durch bunte und blinkende Lichterketten, sondern durch ein Leuchten aus dem Herzen. Ein Lächeln für die Busfahrerin, die den ganzen Tag hektische Menschen durch die Stadt fährt. Eine Packung selbstgebackener Plätzchen für den Nachbarn, der nur noch selten aus dem Haus kommt. Ein herzliches Dankeschön für den Paketboten, der die bestellten Geschenke liefert.

Solche und andere kleinen Gesten können Kettenreaktionen auslösen. Wer angelächelt wird, lächelt selbst auch viel leichter – und so kann aus einem kleinen Lächeln schnell etwas Großes werden. Und genau das ist Weihnachten.

Hoffnung für die Welt

Ein kleiner Engel, der einen kleinen Stern zum Leuchten bringt. Ein kleiner Stern, der den Weg zur Krippe zeigt und ein kleines Kind, das der ganzen Welt neue Hoffnung schenkt.

In diesem Sinne: Lasst uns alle leuchten, damit die Hoffnung und das Licht von Bethlehem in die Welt gelangen. Heute und immer wieder.

Melanie Fehrenbacher

Gemeindeassistentin

der Seelsorgeeinheit

Walldorf-St.Leon-Rot

© Mannheimer Morgen, Samstag, 21.12.2019