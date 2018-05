Lasten-Velos zum Testen

Anzeige

Die Fahrradsaison ist bereits in vollem Gange – Zeit für die erste kostenlose Radcheck-Aktion der Stadt heute, Freitag, 11. (13 bis 18 Uhr), und morgen, Samstag, 12. Mai (11 bis 16 Uhr), auf dem Alten Meßplatz. „Ob die Bremse quietscht oder die Gänge rasseln, das Radcheck-Team von Basementbikes, Werftstraße 29, kümmert sich vor Ort um kleinere Reparaturen und macht das Fahrrad für den Sommer bereit“, wie Rathaus-Sprecher Jan Krasko ankündigte.

250 Kilo Last möglich

Zugleich lädt die Stadt am heutigen Freitag (ebenfalls 13 bis 18 Uhr) zum Testen moderner Cargobikes ein. Zwölf elektrisch unterstützte Lastenräder stehen – unter Anleitung und mit Beratung der Berliner Lastenfahrrad-Experten Arne Behrensen, Wasilis von Rauch und Colin Pöstgens – zum Probefahren bereit. Die Macher bieten zudem hersteller- und händlerunabhängige Informationen zu den Transport-Rädern. Dank E-Antrieb und attraktivem Design, so Krasko, seien Cargobikes zu regelrechten Trendfahrzeugen geworden. Je nach Modell lassen sich ein bis vier Kinder oder bis zu 100 Kilogramm Last „bequem und günstig am Stau vorbei direkt vor die Haustür oder in die Lagerhalle fahren“. Einige Schwerlast-Modelle können sogar über 250 Kilo samt Europalette zuladen.

Die Fahrrad-Ausstellung war zuvor bereits in Würzburg, Aalen, Schwäbisch Gmünd, Karlsruhe, Bruchsal und Mainz zu sehen. lang