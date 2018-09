Laster fährt in Straßenbahn

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Straßenbahn ist es an der Einmündung Neckarauer Straße/Speyerer Straße gekommen. Wie die Polizei gestern mitteilte, hatte den Unfall am Dienstagmorgen ein Lkw-Fahrer (42) verursacht. Er war trotz roter Ampel abgebogen und hatte die in gleiche Richtung fahrende Straßenbahn nicht beachtet. Der Laster- wie auch der Straßenbahnfahrer zogen sich leichte Verletzungen zu, die ärztlich behandelt werden mussten. Den nicht mehr fahrbereiten Lkw transportierte ein Abschleppunternehmen ab; insgesamt schlägt der Gesamtschaden mit 8000 Euro zu Buche. Für rund 30 Minuten war der Straßenverkehr unterbrochen. pol/stp

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.09.2018