Lastwagen prallt gegen Renault

Mannheim.Bei einem Unfall auf der B 38a sind gestern zwei Personen verletzt worden. Es entstand ein Sachschaden von über 10 000 Euro. Ein 40-jähriger Mann war mit seinem Lastwagen mit Anhänger auf dem Rhein-Neckar-Schnellweg von Feudenheim in Richtung Neckarau unterwegs. An der Ampel, in Höhe der Einmündung der Will-Sohl-Straße, fuhr er einem Renault Megane hinten auf, der bei Rot an der Ampel wartete. Der Pkw wurde nach vorne geschleudert, der Fahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. Auch sein 68-jähriger Beifahrer wurde verletzt, konnte die Klinik nach ambulanter Behandlung aber wieder verlassen, so der Polizeibericht. Sowohl der Lastwagen als auch der Renault mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr durch die Polizei geregelt. Die Fahrbahn musste gesäubert werden. Gegen den Lkw-Fahrer wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.