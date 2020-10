Laubsammelaktion startet

Die Stadt Mannheim ruft ab Montag, 19. Oktober, zur Aktion „Laub sammeln und gewinnen!“ auf, die vom Eigenbetrieb Stadtraumservice Mannheim veranstaltet wird. Die Laubbeseitigung sei jedes Jahr eine Herausforderung, so die Stadt. Demnach sammeln die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Stadtreinigung und Grünflächenpflege in einem Herbst zwischen 500 und 1000 Tonnen Laub. Bis 29. November können daher Bürgerinnen und Bürger mit Rechen, Besen und Schaufel beim Laubsammeln helfen und an einem Gewinnspiel teilnehmen. Unter allen, die mitmachen, werden Jahreskarten für die Mannheimer Stadtparks verlost. Der Stadtraumservice stellt fürs Sammeln kostenlos Jutesäcke zur Verfügung, diese sind am Recyclinghof Im Morchhof 37, am ABG-Recyclinghof Max-Born-Straße 28, am Kundencenter Käfertaler Straße 248 sowie bei den Bürgerservices der Stadt Mannheim erhältlich. Dazu gibt es einen Flyer mit Gewinnpostkarte. Der städtische Betrieb bittet darum, keine Plastiktüten für die Laubsammlung zu verwenden, da diese nicht kompostierbar sind. Das gesammelte Laub wird in speziellen Touren abgeholt. Auskunft über die Sammeltermine gibt die Behördennummer 115. Zusätzlich können die Laubsäcke auch bei der städtischen Straßensammlung für Grünabfälle bereitgelegt werden. Die Termine stehen im Abfallkalender. kako

