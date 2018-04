Anzeige

„Frieden geht!“ ist ein Staffellauf gegen Rüstungsexporte und für eine friedlichere Welt. Er führt vom 21. Mai bis zum 2. Juni durch ganz Deutschland. Am 24. und 25. Mai machen die Teilnehmer auch Station in Heidelberg und Mannheim.

„Die Bundesrepublik Deutschland ist weltweit der drittgrößte Rüstungsexporteur von Kleinwaffen, mit denen in kriegsführenden Staaten Menschenrechte verletzt und Zivilisten zur Flucht gezwungen oder getötet werden“, sagt Hedi Sauer-Gürth vom Friedensplenum Mannheim. Sie ist eine der Organisatorinnen des insgesamt 1163 Kilometer langen Laufs, der in 83 Unteretappen gegliedert ist, für die man sich jeweils anmelden kann. „Start ist in Oberndorf, weil sich dort der Firmensitz von Heckler und Koch befindet, die zu den größten Waffenherstellern Deutschlands gehören. Das Ziel ist Berlin, da dort die Politik gemacht wird, die für den Waffenexport verantwortlich ist“, sagt Sarah Gräber, Koordinatorin des Staffellaufs.

Staffellauf „Frieden Geht!“ Der Staffellauf führt vom 21. Mai bis 2. Juni durch ganz Deutschland. Am 24. und 25. Mai macht er in Heidelberg und Mannheim Station. Die jeweiligen Strecken und ungefähren Gehzeiten unter www.frieden-geht.de/laufstrecke_und_laufzeiten/ Anmeldegebühr ab 20 Euro, Anmeldung und weitere Informationen unter www.frieden-geht.de. Anmeldeschluss ist der 14. Mai, für Kurzentschlossene gibt es Kassen vor Ort. Helferanmeldung und weitere Fragen an info@frieden-geht.de. lr/ms

Am vierten Tag führt die Strecke vom Etappenstart in Reilingen aus über den Heidelberger Hauptbahnhof nach Ladenburg und von hier am Neckar entlang nach Mannheim. An den jeweiligen Endpunkten erwarten die Läufer verschiedene Infostände zum Thema Waffenexport. Zusätzlich werden die Teilnehmer am Ende des ersten Tages gegen 19 Uhr auf dem Alten Messplatz durch die Bürgermeisterin Ulrike Freundlieb im Rahmen eines Abschlussfestes empfangen. Am nächsten Tag geht der Lauf um 8 Uhr in Richtung Lorsch weiter.