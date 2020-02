Lautern-Derby: Noch 1000 Restkarten und weitere kleine Pannen

Begehrte Eintrittskarten. © Mack

Das Carl-Benz-Stadion ist für das Drittliga-Derby gegen Kaiserslautern so gut wie ausverkauft. Am Mittwochabend waren noch weniger als 1000 Stehplatzkarten für die Partie am 29. Februar (14 Uhr) erhältlich.

Beim Start des freien Vorverkaufs gab es weitere kleine Pannen. Nachdem bereits am Dienstagabend versehentlich Karten im Ticketshop kurzzeitig verfügbar waren (wir berichteten), gab es am Mittwoch Probleme mit der Uhrzeit. In der Pressemitteilung des SVW hieß es: Verkaufsstart 12 Uhr. Einige registrierte Fans erhielten allerdings am Vortag eine Mail, dass es schon um zehn Uhr losgehe. So war es dann auch. In einigen Fällen sollen Karten sogar noch früher erhältlich gewesen sein.

„Ausschließlich Praktikanten“

Auf der „MM“-Facebookseite quittierten Leser die Pannen mit Sarkasmus. „Super, sehr toll. Aber was soll’s, so kennt man unseren Verein“, schreibt etwa David Becker. Und „Waldhof Olli“ kommentiert: „Da scheinbar ausschließlich Praktikanten eingestellt werden, kann das passieren. Professionell arbeitet man auf der Geschäftsstelle scheinbar auf keiner Ebene.“

Auch restlichen Stehplatzkarten werden nur online im Waldhof-Ticketshop (unter www.svw07.de) verkauft. Der Preis beträgt 14 Euro, ermäßigt 12. Bedient wird lediglich, wer seit der Saison 2017/2018 schon mindestens zwei Mal online beim SVW Karten gekauft hat. Zudem sind Kunden mit einigen Postleitzahlen rund um Kaiserslautern für diese Partie gesperrt. Ebenfalls aus Sicherheitsgründen wurde die maximale Zuschauerzahl um mehr als 1000 auf rund 23 000 gesenkt.

