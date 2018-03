Lautstärke gilt als souverän

Anzeige

Ich bin ja auch Lehrerin. Meine Schüler sind Mode- und Grafikdesigner. Wir besprechen eigentlich immer wieder das Thema Sexismus in der Werbung. In der Sparte begegnet einem das immer noch – und zwar sehr extrem. Leicht bekleidete Frauen mit handwerklichen Gerätschaften oder mit Autos. Ein Beispiel nehme ich gerne für meinen Unterricht: Es gibt eine Uhrenwerbung – unter anderem mit dem Titel „Fast so kompliziert wie meine Frau – aber pünktlich“. Meine Schüler möchte ich darin sensibilisieren, zu erkennen, welche Rollenbilder hier angesprochen werden. Es geht darum, wahrzunehmen, was da passiert. Was da für Rollenbilder ganz offensichtlich angesprochen werden. Im Vergleich dazu verwende ich gerne Werbung aus den 1950ern. Die zwei Hauptaufgaben der Frau waren beispielsweise in der Doktor-Oetker-Werbung Pudding kochen und den Mann glücklich machen. Damit will ich zeigen: Was hat man damals in den 1950er Jahren für Rollenklischees gehabt und was gibt es immer noch? Wo wir doch dachten, da seien wir längst drüber hinweg. Gerade bei dieser Uhrenwerbung. Da ist dieser erfolgreiche Mann, der diese teure Uhr trägt. Die Frau wird darauf reduziert, dass sie kompliziert ist und unpünktlich. Da sind wir, was Rollenklischees angeht, manchmal nicht viel weiter als damals. Und mir ist es wichtig, dass Frauen das wissen. Nur so kann man sich dagegen zur Wehr setzen.

