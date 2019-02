Leben, Glaube, Verantwortung

Eine interessante Kombination. Man könnte auch sagen, ohne Leben, Glück, Glauben und Verantwortung geht es nicht. Der eine sagt, ich brauche Glück, der andere sagt, ich brauche keinen Glauben. Allen gemeinsam ist: Wir brauchen das Leben.

Ohne Glauben geht uns ein Stück Leben abhanden, und damit auch Glück. Es geht nicht nur um den Glauben an Jesus, wir glauben auch an weltliche Dinge, die manchmal wichtiger scheinen, ohne wirklich wichtiger zu sein. Am Lebensende wird vielen Menschen auf einmal klar, dass das Leben endlich ist. Fragen kommen auf. Das bisher Wichtige steht nicht mehr im Vordergrund, das vermeintlich Unwichtige ist auf einmal wichtig.

Aufklärung ist angesagt

Habe ich mein Leben so gestaltet, dass ich vor meinen Gott treten kann? Habe ich so gelebt, wie Jesus uns das erzählt hat, machen die Fehler nur die Anderen? Leider sind in unserer Kirche in der Vergangenheit Dinge geschehen, die einen tiefen Graben sichtbar machen, der unter keinen Umständen zugeschüttet werden darf. Lückenlose Aufklärung ist angesagt, damit für unsere Kirche kein Schaden eintritt, der nicht gutzumachen ist. Missbrauch ist eine scheußliche Sache – ohne Wenn und Aber. Eine nicht zu entschuldigende Straftat, die durch staatliche und neutrale Gerichte bestraft werden muss.

Einige Bischöfe haben inzwischen durch klare und deutliche Worte das Vorgehen der Kirche in der Vergangenheit kritisiert und Besserung versprochen. Glauben wir ihnen. Ich gehe davon aus, dass die Katholische Kirche alles daran setzen wird – und will –, um ihrer Verantwortung gerecht zu werden. Haben wir die Geduld, um die Fortschritte zu erkennen. Wer seine Tat ohne Einwände einsieht, erkennt und zutiefst bereut, seine Strafe nach gültigem Recht abgesessen hat sowie durch Einsicht und Wissen eine Wiederholung seiner Straftat nicht mehr zulässt, auf den sollten wir nicht mit dem Finger zeigen. Das gilt für alle Straftäter.

Es bleibt immer etwas hängen

Schon Jesus hat diese Praxis der Verurteilung anderer nicht toleriert: Suche nicht den Splitter im Auge eines anderen, wenn du selbst einen Balken im Auge hast. Gerade in heutiger schnelllebiger Zeit ist eine Verurteilung anderer über digitale Medien schnell erreicht, mit großem Schaden für die betroffene Person. Es bleibt immer etwas hängen, auch wenn klar erwiesen ist, dass keine Schuld vorliegt.

Wenn wir unserer christlichen Verantwortung gerecht werden wollen, dürfen wir Unschuldige nicht verurteilen. Schon gar nicht im Kollektiv. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass Worte, nicht nur in neuen Medien, gut überlegt sein sollten. Die Verbreitung findet so rasend schnell statt, dass eine nachträgliche Korrektur nicht mehr möglich ist. Ich frage mich, was an sogenannten Sozialen Medien sozial sein soll. Wir tragen Verantwortung dafür, dass die persönliche Kommunikation von Mensch zu Mensch nicht auf der Strecke bleibt – auch, wenn es altmodisch erscheint.

Können wir uns sicher sein, dass wir dieser Verantwortung gerecht werden? Sind wir fair, offen, gerecht, nachsichtig und tolerant? Ich würde mir wünschen, dass wir dabei Verantwortung für uns selbst und andere zeigen. Wenn wir diese Verantwortung verstanden und verinnerlicht haben, haben wir grundlegende Voraussetzungen des Zusammenlebens verstanden.

Evelyn Spitaler,

Katholische Kirchengemeinde

Schwetzingen

