Leben mit dem Unvollendeten

In der Bergpredigt des Matthäusevangeliums präsentiert Jesus seinen Zuhörern das Fragmentarische. Es scheint fast so, als bejubele er die Gescheiterten. „Glücklich sind die Hungernden“, wirkt wie ein Hohn in einer Welt, in der viele Menschen nicht einmal das tägliche Brot zum Überleben haben. „Glückwunsch den Trauernden“, mutet schon zynisch an. Skurrilere Ausführungen von Glück sind wohl kaum vorstellbar.

Jesus verspricht dieses Glück tatsächlich, doch stellt er seine Zusage unter den Vorbehalt, dass Gott im Spiel ist. Nur dann kann man verstehen, dass die nach menschlichen Maßstäben Gescheiterten glücklich zu preisen sind. Hört man die Predigt der Seligpreisungen Jesu ohne den Glauben daran, dass Gott existiert, wäre sie schlichtweg gefährlicher Unsinn. Gläubige Menschen sind davon überzeugt, dass wahre Anerkennung und echtes Glück von Gott kommen. Dieses Glück beruht nicht in erster Linie auf eigener Leistung oder sich mühsam erarbeiteten Erfolg.

Die Auseinandersetzung mit dem Unvollendeten des eigenen Lebens gehört wohl zu den forderndsten Aufgaben, denen ein Mensch sich zu stellen hat. Scheint eine Biographie auch äußerlich noch so gelungen, trägt sie doch immer zugleich Bruchstückhaftes oder Unversöhntes in sich.

Ein befreiter Blick

„Einzig die Richtung hat einen Sinn“, stellt Antoine de Saint-Exupery fest. Auch wenn äußere Umstände die Aussicht auf Erfolg zu nehmen scheinen, so ist es für den Menschen notwendig, weiterzugehen. Das Unvollendete gehört eben zum menschlichen Leben. Damit fertig zu werden und gerade auch in den Bruchstücken einen Sinn zu erkennen und ihnen somit einen Wert zu geben, ist die eigentliche Leistung.

Wer die Seligpreisungen so liest, bekommt einen neuen, unverstellten und befreiten Blick auf den Menschen. Ob einer auf der Siegertreppe steht oder daneben, ob eine sich die ersehnte Trophäe erkämpft oder scheinbar scheitert: Die Perspektive der Seligpreisungen Jesu lehrt, das Unvollendete anzunehmen und sich zugleich unterwegs zu wissen hin auf ein größeres Ziel.

Sebastian Feuerstein, Malsch,

Katholischer Priester

