Leben mit Evangelium verbinden

Mit Jesuitenpater Ansgar Wucherpfennig wird am Sonntag, 3. März, um 18 Uhr in der Jesuitenkirche eine neue Predigt-Reihe eröffnet. Der Rektor der katholischen Hochschule Sankt Georgen in Frankfurt und Unterzeichner des offenen Briefs an Kardinal Reinhard Marx zum Thema Missbrauch steht dabei seinem Priester-Kollegen Pater Werner Holter in einer Art Predigtgespräch Rede und Antwort.

Erfahrungen mit diesem Predigt-Format hat Jesuitenpater Holter bereits in Köln gesammelt. Er hatte dort nicht nur den bekannten Schauspieler und Kabarettisten Harald Schmidt, sondern auch Künstler und Politiker, Naturwissenschaftler und Ärzte ins Gespräch verwickelt – also Menschen aus den unterschiedlichsten Lebensumfeldern.

Mal streitbar, mal im Plauderton

Denn genau das ist Holters Anliegen: „Unterschiedlichste Lebenswelten mit dem Evangelium in Verbindung zu bringen“, so umreißt er seine Grundidee. „Mal sind es streitbare Gespräche, mal unterhaltsam heitere Plaudereien – aber immer sind sie eine Bereicherung“, findet der Theologe, „weil wir mit Menschen in Kontakt kommen, deren Wirklichkeit Kirche bisweilen nicht kennt oder nicht erreicht.“

Ein neuer Blickwinkel schade nämlich nie, findet Holter und gesteht seinen Gästen daher auch immer Gegenfragen zu. Das mache den Reiz der etwa 20-minütigen Dialog-Predigten aus. Es wird aus dem Nähkästchen geplaudert und über Lebensfragen und das Evangelium diskutiert. Kurz: Gottes Wort wird mitten im Leben verortet.

Dialog-Predigten sind jeweils für den ersten Sonntag eines Monats geplant. Für den 7. April hat bereits Regina Hertlein, die Chefin des Caritasverbands, zugesagt. red/schu

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 28.02.2019