„Leben vieler Familien durcheinander“

„Wir bekommen die Kinder und Jugendlichen nicht mehr bei den niedergelassenen Kinder- und Jugendpsychotherapeuten unter“, sagt Yvonne Grimmer, Oberärztin am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim (ZI). Die niedergelassenen Psychotherapiepraxen von Mannheim bis Heidelberg seien durch hohe Nachfrage in der Krise ausgelastet. Und ja, beim Blick auf die Internetseiten der Mannheimer

...