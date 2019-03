„Lebendige Sprache, die Spaß macht“

Das Gebäude des Institut Français im Quadrat C 4. © Tröster

Am 26. Mai findet in Deutschland die Europawahl statt, und Europa ist eines der Themen im Sommerprogramm des Mannheimer Institut Français (IF), das Geschäftsführerin Virginie Jouhaud-Neutard und Aude Mandil-Dettlinger, Co-Leiterin der Sprachkursabteilung, vorstellten. „Wir greifen zum Europatag am 9. Mai das aktuelle Thema Asyl und Migration auf“, so Jouhaud-Neutard. „Wir schauen uns an, wie die Asylpraxis im 19. Jahrhundert aussah, und vergleichen sie mit der heutigen Politik.“ Der Vortrag von Professor Wilhelm Kreutz und Professor Philipp Gassert von der Universität Mannheim ist eine Veranstaltung der Reihe „Deutsch-Französische Geschichte(n)“, die das IF gemeinsam mit verschiedenen Mannheimer Institutionen ausrichtet.

Bal populaire am 14. Juli

Das Institut Français hat es sich zur Aufgabe gemacht, neben der Sprache auch die französische Kultur zu pflegen. „Uns ist es besonders wichtig, die deutsch-französische Freundschaft zu fördern“, so Jouhaud-Neutard. Für die Kulturveranstaltungen seien keine Französisch-Kenntnisse notwendig: „Die Sprache soll kein Hindernis sein, es wird alles ins Deutsche übersetzt.“

So auch das Künstlergespräch mit dem französischen Maler Patrick Marquès, das am 12. Mai im Rahmen der Ausstellung „Ecce Homo“, einem Zusammenspiel von Malerei (Patrick Marquès) und Skulptur (Thomas Duttenhoefer), in der Rathausgalerie Hirschberg stattfindet. In den Reiss-Engelhorn-Museen (rem) ist derzeit das Centre Pompidou zu Gast mit der Werkschau „Gaston Paris. Die unersättliche Kamera“. Das IF bietet am 24. Mai eine deutsch-französische Führung mit dem Kurator Claude W. Sui durch die Ausstellung an.

Die Musik kommt ebenfalls nicht zu kurz. Am 28. April gastiert die französische Funk-Afrobeat-Band Lehmanns Brothers beim Verein Kulturbrücken Jungbusch mit einer Mischung aus Funk, Hip-Hop, Jazz und Neo-Soul. Impressionistisch dagegen wird es am 29. Mai: Das NTM führt in Koproduktion mit der Komischen Oper Berlin „Pelléas et Mélisande“ von Claude Debussy auf. Interessierte können sich bis 15. Mai zu einem Besuch mit dem IF anmelden, vor der Vorstellung gibt es eine Begrüßung und eine kurze Führung.

Höhepunkt im Sommerprogramm ist der Bal Populaire, der am 14. Juli anlässlich des französischen Nationalfeiertags auf dem Toulonplatz stattfinden wird. „Es wird tolle Musik und französische Spezialitäten geben“ kündigt Jouhaud-Neutard an: „Das ist etwas Besonderes.“

Neben den bewährten Kursen für Erwachsene auf verschiedenen Niveaus und der Vorbereitung und Prüfung für das DELF-Sprachdiplom finden sich auch im Sprachkurs-Programm neue Angebote. Ab dem 2. Mai können Französisch-Lernende (A1/A2) an zehn Donnerstagen ihre Aussprache trainieren. „Viele haben Hemmungen, Französisch zu sprechen, weil sie die Aussprache nicht beherrschen. Wir trainieren das in ungezwungener Atmosphäre“, erläutert Aude Mandil-Dettlinger das Konzept. Ebenfalls neu im Programm: vierwöchige Intensiv-Kurse für den nächsten Frankreich-Urlaub.

Kindergarten- und Grundschulkindern werden spielerisch vermittelt. Auch bei den Angeboten für Schüler ab der 7. Klasse steht der Spaß im Mittelpunkt, ob als wöchentliches Sprachtraining oder als Intensivkurs in den Pfingstferien. Besonders empfiehlt Mandil-Dettlinger den Kurs „Französisch mal anders“, in dem Film, Popmusik und Kunst genug Anlass bieten, sich auszutauschen: „Wir wollen mit unseren Angeboten zeigen, dass Französisch eine lebendige Sprache ist. Eine Sprache, die Spaß macht!“

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.03.2019