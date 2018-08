Lebensabendim Schloss

Louis Coblitz (8. Juni 1814 bis 19. April 1863) war deutscher Maler und Zeichner, der in Mannheim lebte und sich vor allem als Porträtist einen Namen machte. So standen Zeitgenossen wie Jacob Friedrich Dyckerhoff, dessen Tochter Marie Lamey, die junge Caroline Bassermann oder das Ehepaar Friedrich Ludwig und Wilhelmine Bassermann für ihn Modell. Auch als Landschaftsmaler zeigte Coblitz großes Talent. 1835 schrieb er sich für ein Stipendium des Badischen Großherzogs Leopold an der Kunstakademie München ein. Nach seiner Rückkehr wohnte Coblitz im Quadrat R 3. Es folgten Bildungsreisen nach Paris und London sowie 1856 nach Italien. Ende 1861 überließ Großherzog Friedrich I. dem Künstler eine Wohnung und Atelierräume im Westflügel des Mannheimer Schlosses. Hier lebte Coblitz mit seinen beiden Schwestern bis zu seinem Tod im April 1863. Gesucht ist der Nachname des in Mannheim ansässigen Hofmalers, der Louis Coblitz in jungen Jahren unterrichtete. dir

