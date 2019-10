Man hat sie gewarnt. „Du Jude“ sei ein ganz übliches Schimpfwort auf dem Schulhof dieser Berufsschule. „Aber nach anfänglicher Skepsis war es dann doch positiv, Muslime haben Parallelen unserer Religionen erkannt und wir wurden zum Abschied umarmt“, erzählt Miriam Marhöfer (Bild). Man kann die 39-Jährige nämlich „buchen“. Sie und Michael Friedman sind in Mannheim für das Projekt „Rent A Jew“ (Miete einen Juden) der europäischen Janusz Korczak Akademie unterwegs – ehrenamtlich. Und weil die Resonanz so groß ist, werden demnächst zwei weitere Ehrenamtliche in Mannheim mitmachen. „Ich merke auch, dass wir an unsere Grenzen kommen, weil die Nachfrage steigt“, hofft Marhöfer, dass ein Antrag auf Zuschüsse bewilligt wird: „Das ist ja Bildungsarbeit, was wir machen“, bekräftigt sie.

Sie besuchen Schulklassen, Kirchengemeinden, Vereine oder Parteien, um jüdisches Leben zu erklären. Das reicht von Feiertagen bis zu koscherem Essen. „Wir wollen auch unsere Lebensfreude vermitteln“, so Marhöfer. „Die Resonanz ist sehr positiv, sonst würde ich das auch nicht machen“, betont sie. Sie erlebe „viele Fragen, viel Unwissenheit, viel Unsicherheit“. Ja, manchmal schwinge bei Fragen „unterschwellig Antisemitismus mit, manchmal Unwissenheit“. Aber dass es Antisemitismus gebe, das stehe außer Zweifel. Das habe sie bereits im Gymnasium erlebt, von Mitschülern oder auch Lehrern. pwr (Bild: Tröster)

