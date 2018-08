Lebensmittel essen statt wegschmeißen

Jährlich werden in Deutschland pro Kopf 82 Kilogramm Lebensmittel in den Müll geworfen, schreibt die Abendakademie in einer Pressemeldung. Ein Weg Lebensmittelabfälle zu vermeiden, sei die preiswerte Resteküche, die Maria-Magdalena Schönenberger ab 6. September bei der Volkshochschule vorstellt. Sie zeigt an zwei Abenden, „wie sich aus zu viel Gekochtem und kleinen Lebensmittelmengen aus dem eigenen Vorrat ohne viel Aufwand schmackhafte Gerichte zaubern lassen“. Das vermeide Müll und schmecke auch noch hervorragend, heißt es weiter. In einem weiteren Workshop stellt die Kursleiterin ab 18. September „unkomplizierte Menüs vor, die auch Kochanfängern mühelos gelingen“. Beide Termine finden von 18 bis 22 Uhr statt und kosten 54 Euro. Anmeldung und Informationen gibt es unter Tel.: 0621/1 07 61 50. ena

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 29.08.2018