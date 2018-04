Lebensmotor leistet Schwerstarbeit

Anzeige

Dass trotz der enormen Breite des Faches so ziemlich alle Aspekte rund um die faustgroße Pumpe und deren Kreislauf ausgeleuchtet werden, dafür sorgt eine Kommission aus Klinikern, Forschern und niedergelassenen Kardiologen, die gemeinsam mit dem Tagungspräsidenten und dem Vorstand der Fachgesellschaft das viertägige Programm festlegen. Die wissenschaftlichen Beiträge füllen im Katalog über 500 Seiten!

Vorbei sind die Zeiten von „Dr. Arbeitslos“ nach dem Examen. Im Rosengarten bekommen auch junge Kardiologen ein Forum. „Sind Klinik und Forschung vereinbar?“ lautet beispielsweise ein Thema, das sich an jene Nachwuchsärzte wendet, die noch unschlüssig sind, ob sie eine Karriere im Labor oder lieber in der Patientenversorgung einschlagen beziehungsweise beides kombinieren möchten. Und weil sich die Fachgesellschaft beim „Kampf um gute Köpfe“ in den letzten Jahren gezielt um Frauen bemüht und diese als Mütter im Beruf halten möchte, gehört zum Kongressservice ein Rosengarten-„Kids Club“ , der Knirpse betreut, während Mama oder auch Papa einen (Poster-)Vortrag hält oder an einem Symposium teilnimmt.

Auch diesmal gibt es am Abschlusstag ein Seminar speziell für Patienten und Angerhörige. Vorbereitet hat es der letztjährige Tagungspräsident Martin Borggrefe von der Universitätsmedizin Mannheim (UMM). Die erneut ins Uni-Audimax ausgelagerte Veranstaltung widmet sich der Volkskrankheit Vorhofflimmern – aber nicht nur. Weiteres Thema: der Schlaganfall. UMM-Experten erläutern Katheterverfahren aus unterschiedlicher Sicht. Zwischen den Kurzvorträgen gibt es die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

