Lebensthema Fahrrad

Seine Forschungen trugen dazu bei, den Fahrrad-Erfinder Karl Drais zu rehabilitieren; er deckte die Fälschung des angeblichen Leonardo-da-Vinci-Fahrrads auf und leuchtete den Hintergrund des Drais’schen Geistesblitzes, zwei Räder hintereinander anzuordnen, akribisch aus: Professor Hans-Erhard Lessing, Mit-Initiator der Mannheimer Aktivitäten zum Fahrrad-Jubiläum 2017, wird heute 80 Jahre alt. Seinen Geburtstag feiert er in Koblenz, wo er seit einigen Jahren wohnt – mit Freunden und Familie, zu der auch zwei Enkelkinder gehören.

Geschichte lebendig erzählt

Technik-Historie mittels Geschichten über Erfinder und Entdecker wie Drais und Robert Bosch zu erzählen – darauf versteht sich der Physiker, der sich ursprünglich mit Lasertechnologie beschäftigte und sich nach Forschungsaufenthalten in Berlin und Kalifornien an der Universität Ulm 1978 habilitierte. Später wirkte er als Hauptkonservator am Mannheimer Landesmuseum für Technik und am Karlsruher Museum für Medientechnologie.

Dass das Fahrrad einmal sein „Lebensthema“ werden würde, wie er selbst sagt, zeichnete sich schon früh ab: Bereits in den 1970er Jahren betrieb er seine „persönliche Gesundheitsvorsorge“, in dem er so viel wie möglich Fahrrad fuhr. In zahlreichen Publikationen und Tagungsreferaten machte Lessing deutlich, dass es das Automobil ist, das vom Fahrrad abstammt – und nicht umgekehrt, wie lange angenommen wurde. Seine ersten Fahrradbücher erschienen denn auch bereits 1978 („Das rororo-Fahrradbuch“) und 1980 („Radfahren in der Stadt“).