Leckere Suppe

Es gibt Gerichte, die sind in ganz Deutschland zu Hause. Die schmecken in jeder Region ein wenig anders, aber sind doch überall ähnlich. Ein solches Gericht ist die Erbensuppe. Es gibt sie überall, immer drin sind selbstverständlich Erbsen, mal getrocknet, mal frisch. Dazu eine Menge Kräuter, besonders Majoran – und was man eben sonst noch so drin haben möchte. Je nach Ausgestaltung wird daraus ein dicker Eintopf oder eine fein passierte Cremesuppe. Zu Mannheim hat die wunderbare Erbsensuppe eine besondere Beziehung, und zwar gerade deshalb, weil man sie eben auch in einer großen Menge zubereiten kann – viele sagen sogar, dass sie dann am besten schmeckt. Jedes Jahr kann man das selbst ausprobieren, und zwar im Herzen der Stadt, am Wasserturm. Dann kocht ein Team des Roten Kreuzes, ausgegeben wird die Suppe von Reservisten der Bundeswehr. Nach wem ist das Fest benannt, an dem es die Suppe gibt? Das nächste findet übrigens am 29. September statt.