Leckereien für den guten Zweck

Mannheim.Selbstgebackenes, handgemachte Pralinen, Marmeladen, eingelegte Tomaten und weitere süße Köstlichkeiten sind ebenso darunter wie Teelichter und kreative Handarbeiten: „Schönes und Köstliches für den guten Zweck“ bietet der Inner Wheel Club Mannheim am Freitag, 11. Dezember, und am Samstag, 19. Dezember, jeweils zu den Geschäftszeiten im Erdgeschoss des Modehauses Engelhorn an.

Die engagierten Damen verkaufen die selbst produzierten Waren hier, weil sonst alle anderen Benefizveranstaltungen ausgefallen sind, um ihre Sozialprojekte zu finanzieren. „Wir müssen aktiv bleiben und Gelder zu erwirtschaften, die an so vielen Stellen benötigt werden und in diesem Jahr so sehr fehlen“, so Präsidentin Gisela Neuhaus.

Inner Wheel ist eine die weltweit größten Frauen-Service-Organisationen. Gegründet von Ehepartnerinnen von Rotariern, steht sie heute aber allen Frauen offen, die Freundschaft pflegen und sich sozial engagieren wollen.

