Leere Kirchen am Ostersonntag

Ostersonntag, kurz vor 6 Uhr, noch ist es dunkel draußen, normalerweise feiern die Christen um die Uhrzeit die Osternacht. Doch die Christuskirche in der Oststadt ist abgeschlossen. Neben der Eingangstüre steht eine lange, unordentliche und aufgewühlte Tafel mit Gläsern, Fastfood-Verpackungen, Stühlen und einer Kerze. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als hätte die Polizei in der Nacht eine verbotene Corona-Party aufgelöst. Selbst die Namenskärtchen der Gäste stehen noch auf der Tafel, auf einem steht der Name des wichtigsten Teilnehmers: Jesus. Die Abendmahl-Installation stellt neben den Kreuzweg-, Kreuzigungs- und Auferstehungsinstallationen die Ostergeschichte dar. Ostern wird im Jahre 2020 eben anders gefeiert.

Warme, milde Morgenluft

Die Jesuitenkirche ist um die Uhrzeit ebenfalls geschlossen, ebenso die Marktplatzkirche. Nur vor der Citykirche Konkordien brennt in der späten Nacht einsam ein Osterfeuer. Pfarrerin Ilka Sobottke entzündet im Morgengrauen mit dem Osterfeuer die Oster- und Altarkerzen, die Glocken läuten zum ersten Mal, der ansonsten menschenleere Kirchenraum füllt sich mit dem neuem Auferstehungslicht. Ein Trompeter verkündet die frohe Botschaft der Auferstehung in den Nachthimmel. Ein einzelner Gläubiger kommt vorbei und holt sich mit einer mitgebrachten Kerze das Osterfeuer für sein Zuhause. Draußen ist es mittlerweile hell geworden, die Vögel zwitschern lauter als sonst. Sobottke und ein paar Helfer und Gläubige singen spontan vor der Kirche aus dem Liederbuch: Christus ist auferstanden!

Eine warme, milde Morgenluft erfüllt die Stadt, im unteren Luisenpark drehen gegen 7 Uhr die ersten Jogger ihre Runden, Yoga wird schon praktiziert. Auf der Tullastraße hat jemand mit Kreide die Osterbotschaft geschrieben. Als um 9 Uhr die Glocken der Christuskirche das erste Mal an Ostern läuten, versammeln sich ein Dutzend Christen in der mittlerweile geöffneten Kirche: Ein Gottesdienst findet nicht statt, den gibt es dieses Jahr nur im Fernsehen.

Narzissen zum Mitnehmen

Doch die Nähe zu Christus und zur Kirche ist ihnen an diesem wichtigen Festtag dennoch wichtig. Pfarrerin Maibritt Gustrau, Pfarrer Stefan Scholpp und Lehrvikar Sebastian Degen stellen palettenweise Topfnarzissen zum Mitnehmen bereit, für diejenigen, die sich statt abgesagten Gottesdienst die Osterinstallation vor der Kirche ansehen wollen: „Der Gedanke der Auferstehung zum Mitnehmen für zu Hause“, so Gustrau: „Frohe Ostern!“

Turmbläser Steffen Gallers verkündet die frohe Botschaft vom Turm der Christuskirche für alle Daheimgebliebenen, hoch über den Dächern von Mannheim auf dem Turm der Citykirche Konkordien spielen Lukas Zeilinger und Alexander Schuhwerk: Für die beiden Trompeter des Orchesters des Nationaltheaters ist es ein besonderer Moment: „Es ist unser erster Auftritt nach vier Wochen Zwangspause.“

Pfarrerin Sobottke singt mit Gläubigen im Vorgarten ihrer Kirche, sie verteilt Liederbücher an Passanten auf der Straße, die spontan mitsingen. Die Kirchen bleiben leer an diesem Ostersonntag, kein Gottesdienst führt die Christen zusammen, die zuhause feiern.

Um 10 Uhr stimmen dann die Mannheimer Kirchen im Plenum ihr Festgeläute an.

