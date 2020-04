Leerung weiter nur alle zwei Wochen

Wegen der Corona-Krise setzt die städtische Abfallwirtschaft auch die normalerweise ab April beginnende wöchentliche Sommerleerung der Biotonne aus. Wie Stadtsprecher Kevin Ittemann ankündigte, werden Biotonnen entgegen den im Abfallkalender angegebenen Terminen weiterhin nur im 14-täglichen Rhythmus geleert. Tonnen. Behälter, die in der vergangenen Woche (14. Kalenderwoche) geleert wurden, sind demnach erst wieder in der kommenden, der 16. Kalenderwoche, an der Reihe. Ursache seien Corona-bedingte Umstellungen bei der Müllabfuhr. lang

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 08.04.2020