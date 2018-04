Legendäres von Bob Dylan im Schatzkistl

Anzeige

Peter Mendelsohn und seine Band geben am Donnerstag, 26. April, im Schatzkistl (Augustaanlage 4-8) einen Einblick in über 20 Jahre Schaffenszeit des Ausnahmekünstlers Bob Dylan. Sie beschäftigen sich mit den preisgekrönten Texten und spielen natürlich vor allem Lieder des Musikers, der die Rock- und Popmusik so nachhaltig und ausdauernd bestimmt hat wie kaum ein anderer. Der Auftritt beginnt um 20 Uhr. Der „MM“ verlost dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter Telefon 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Schatzkistl“ nennen sowie Name, Adresse und die Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden am Montag zwischen 11 und 12 Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen dann auch erreichbar sein. Wer bei der Verlosung nicht gewinnt: Tickets für den Auftritt kosten 21,50 Euro. imo (Bild: Schatzkistl)