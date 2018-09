„Lehren, dass Glaube und Herkunft nicht spalten“

Nadja Gößner hofft, dass sie sich einmal selbst als eine solche bezeichnen kann: Friedensaktivistin. „Wenn ich irgendwann auf meinen Aufenthalt in Haifa zurückblicke, will ich wissen, dass ich etwas für den Frieden getan habe“, erzählt die Mannheimerin in einem Videotelefonat.

Seit Anfang September arbeitet die 19-Jährige in die Hafenstadt im Nordosten Israels. Über einen Austausch an ihrer ehemaligen Schule, dem Karl-Friedrich-Gymnasium, war Gößner vor drei Jahren zum ersten Mal nach Haifa gekommen. Kontakte aus dieser Zeit hat sie gehalten. „Nach dem Abitur 2017 habe ich gearbeitet und gespart, damit ich ein Jahr lang hier leben kann“, sagt sie.

Im Rahmen eines von der Arbeitsstelle Frieden der evangelischen Landeskirche in Baden organisierten Freiwilligen Ökumenischen Friedensdienstes betreut Gößner nun im Leo-Baeck-Bildungszentrum neun- bis zwölfjährige Kinder christlicher, jüdischer und muslimischer Herkunft. Nach der Schule, gegen 13.30 Uhr, kommen die Kinder, die aus sozial schwächeren Familien stammen, in die Einrichtung. „Viele der Eltern meiner Kids sind alkohol- und drogenabhängig, einige sogar gewalttätig.“ Die Betreuung der Kinder, sie ist aber nur ein Teil im Alltag der Mannheimerin, in dem sie sich zudem noch um Verwaltungsaufgaben kümmert. „Ich kontaktiere Spender und Sponsoren, um das Projekt noch bekannter zu machen.“

Vermitteln und lernen

Der Auslandsfreiwilligendienst ist durch Programme des Bundes und zusätzlich durch die Landeskirche vollfinanziert. Die Mannheimerin baute zusätzlich einen Unterstützerkreis in ihrem privaten Umfeld auf, indem sie Kuchenverkäufe in Feudenheim und Gesprächen mit Firmen organisierte.

Die Partnerstadt Mannheims ist für ihre heterogene Bevölkerung bekannt. Zwar leben die jüdischen und arabischen Familien in der Hafenstadt weitgehend friedlich miteinander, doch das Thema Religion und Herkunft sei trotzdem allgegenwärtig, sagt Gößner: „Wir wollen Kindern deshalb schon früh beibringen, dass es egal ist, ob man Jude, Muslim, Christ oder Atheist ist und welche ethnische Herkunft man hat.“

Nadja Gößner möchte vermitteln – und selbst auch lernen. Die 19-Jährige hat unter anderem einen Hebräisch- und Arabischkurs besucht, doch fließend beherrscht sie die Sprachen Israels noch nicht. „Kinder freuen sich immer, wenn sie mir Worte beibringen können“, erinnert sie sich mit einem Lachen an ihre ersten Tage in ihrer Einsatzstelle. Im Gegenzug möchte Gößner den Kindern lehren, „dass Glaube und Herkunft nicht spalten“ dürfen.

Gößners erste Eindrücke waren positiv. Doch ganz weg von den Ereignissen in Deutschland ist sie nicht. „Schon zwei Mal haben Einheimische mich dafür bedauert, dass wir Deutsche jetzt so viele Araber im Land haben. Das sei ja schlimm, sagen sie.“ Doch auch neugierige, sich nach dem Zusammenleben mit den vielen Nationalitäten erkundigenden Israelis habe sie getroffen. „Man kann nicht sagen, dass alle jüdischen Israelis Arabern feindlich gesinnt sind. Es gibt eben solche und solche.“

Selbst blickt sie mit gemischten Gefühlen in die Heimat. „Ja, dort herrscht Frieden“, fängt sie an, bevor sie einschränkt: „Wenn man die Abwesenheit von Krieg als alleinigen Maßstab nimmt.“ Doch das Gewaltpotenzial in der Gesellschaft, es sei unfriedlich und gefährlich. Angezündete Flüchtlingsheime und Ausschreitungen zeugen davon, „dass es kein vollkommener Frieden ist“.

Für diesen setzt sich Nadja Gößner in Israel ein. Ein ambitioniertes Projekt. Doch eines Tages kann sie auf dieses zurückschauen, und sich selbst als Friedensaktivistin bezeichnen – „das hoffe ich jedenfalls.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.09.2018