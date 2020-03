Lehrer bereiten vor, so gut es eben geht

Über Stunden ist die Internetseite des Kultusministeriums am Freitag kaum erreichbar. Und wer tatsächlich darauf zugreifen kann, wird „automatisch auf unsere Übersichts-Seite zum Coronavirus weitergeleitet“. Die anderen Inhalte, so die Stuttgarter Behörde, „sind gerade nicht zugänglich“. Aber im Grunde interessieren sie auch niemanden – angesichts der am frühen Nachmittag verkündeten Entscheidung: Ab Dienstag bleiben alle Schulen und Kindertagesstätten geschlossen.

Alles dreht sich um Corona – und für ältere Schüler vor allem um die Frage: Wie geht es mit den Prüfungen weiter, die in aller Regel nach den Osterferien anstehen? Abitur, Real- und Werkrealabschluss, Zwischen- und Abschlussarbeiten der Berufsschüler: Tausende sind allein in Mannheim betroffen.

Dabei haben es die Abiturienten vergleichsweise noch am einfachsten. „Sie sind eigentlich vorbereitet“, betont Gerhard Weber, Geschäftsführender Schulleiter für die Gymnasien der Stadt und Chef des Moll in Neckarau. Zwar stehe jetzt in den drei Wochen vor den Osterferien eigentlich die „Wiederholungsphase“ des gesamten Stoffes an. Aber das bekomme man hin. Die Lehrer seien über Telefon und E-Mail erreichbar, außerdem versuche die Schule, eine Moodle-Lösung einzurichten. Moodle ist eine Lernplattform, auf die über Internet zugegriffen wird.

Wie Weber will auch Roland Haaß vom Johanna-Geissmar-Gymnasium (JGG), dass die Lehrer mit den Schülern in Kontakt bleiben, für die keine Prüfungen anstehen. Am JGG läuft die Kommunikation etwa über einen Messenger-Dienst, der dem Datenschutz Rechnung trage. Aber der Schwerpunkt der Online-Aktivitäten liegt auf Abiturienten. Denn, so Haaß: „Da geht es um viel.“ Weber hofft jetzt, „dass die Prüfungen wie abgesprochen laufen können“.

Prinzip Hoffnung

Harald Leber, Chef der HumboldtWerkrealschule (WRS), geht davon aus, dass Abiturienten weitgehend selbstständig arbeiten können. Ganz anders sei das „für unsere Schüler“, sagt der Mannheimer Sprecher der Werkreal- und Realschulen. Insbesondere im WRS-Bereich „sind sie nicht gewöhnt, sich eigenverwantwortlich vorzubereiten“.

Das Kollegium habe „Pläne für die nächsten drei Wochen eingerichtet“, die Schüler bekämen jetzt „einen Packen an Unterlagen mit“. In einer Durchsage am Freitagvormittag appelliert Leber vor allem an die Abschlussklassen, die nächsten Wochen zu nutzen, um für die Prüfungen nach Ostern gewappnet zu sein. „Wir können nur hoffen, dass die Schüler das auch tun“, sagt er. Die Lehrer hätten E-Mail-Adressen gesammelt und ihre Handy-Nummern rausgegeben. Das Problem sei: Nicht alle Schüler haben Internet oder ein Smartphone. Für Leber gilt es jetzt, darauf zu achten, dass solche Schüler keine Nachteile haben gegenüber den anderen. Vom Kultusministerium wünscht er sich, zumindest die Deutsch-Prüfung zu verschieben, die fast unmittelbar nach den Osterferien angesetzt ist.

Bei den beruflichen Schulen nutzen so ziemlich alle die elektronischen Medien. Zum Glück, sagt der Geschäftsführende Leiter Peter Bischof von der Friedrich-List-Schule, hätten die Lehrer in Eigenregie in den vergangenen drei Wochen eine Moodle-Plattform aufgesetzt. Aber sie stecke noch „in den Anfängen“. Dass Baden-Württemberg seine landesweit geplante Bildungsplattform „Ella“ nicht zum Laufen gebracht habe, „rächt sich jetzt“, sagt Bischof.

Auch in einzelnen beruflichen Schulen gibt es Abiturienten. Für sie steht die erste Prüfung (in Deutsch) schon am 2. April an. Massiv betroffen seien aber vor allem die Berufsschüler – nicht nur mit ihren Abschlussarbeiten im Mai. Die Zwischenprüfungen sind für 18. April angesetzt. Bischof: „Mir ist völlig unklar, wie das werden soll.“ Und die Referendare hätten in den nächsten Wochen ihre Lehrproben. Aber wie soll das gehen – ohne Schüler?

Angela Speicher, Leiterin der Johannes-Kepler-Schule und Sprecherin der Grundschulen, ist froh, dass jetzt eine Entscheidung gefallen ist. „Die Verunsicherung in den vergangenen Tagen war sehr groß“, berichtet sie. Mit einer Schließung bereits ab Montag hatte sie gerechnet. „Deshalb haben wir heute ziemlich gewirbelt“, sagt sie am Freitagabend. Die Kinder seien nun gut vorbereitet. Kepler-Schüler werden in dem kommenden Wochen über eine App mit Unterrichtsstoff versorgt. „Wer damit nicht zurecht kommt, dem schicke ich die Materialien im Zweifel mit der Post“, sagt die Schulleiterin entschieden. Es gebe den klaren Auftrag vom staatlichen Schulamt, alle Kinder weiterhin mit dem Schulstoff zu versorgen. „Und das werden wir erfüllen“, verspricht Speicher. Verzichten wird sie allerdings auf Lehrerkonferenzen. „Wir werden über unsere Schul-Cloud kommunizieren“, erklärt sie und ist froh: „Funktioniert schon bestens.“

Zuhause bleiben „langweilig“

Der elfjährige Jakob Möker hatte noch nie so viel Lust auf Schule wie jetzt. Schon eine Woche lang musste er auf den Unterricht im Ursulinen-Gymnasium verzichten, weil er die Fasnachtsferien in Südtirol verbracht hatte. Was am Anfang noch witzig war, entwickelte sich bald zu einem zähen Unterfangen. „Sehr langweilig“ findet er das Zuhausebleiben mittlerweile. Viel lieber würde er sich mit seinen Klassenkameraden treffen, Hockey spielen, sogar pauken, wenn’s sein muss.

Vor lauter Langeweile hat er sich in den vergangenen Tagen sogar mit seinem Bruder Finn verbündet. Wo früher die Fetzen flogen, herrscht nun Eintracht. Immerhin ein kleiner Lichtblick für die nächsten Wochen, die sich Jakob noch gar nicht so richtig vorstellen kann: „Zum Glück hab ich zum Geburtstag gerade ,Harry Potter Cluedo’ bekommen, das spielen wir jetzt drei oder vier Mal am Tag.“ Naja, und das Handy gibt’s ja schließlich auch noch . . .

© Mannheimer Morgen, Samstag, 14.03.2020