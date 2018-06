Lehrlinge – so begehrt wie nie

Anzeige

Unterlagen mitbringen

Dort hat die Betreuung von Ausbildungssuchenden derzeit absoluten Vorrang. Allerdings sollten die Bewerber vorbereitet sein, wenn sie zum ersten Termin erscheinen, heißt es in einer Pressemitteilung. Wer den Service der Berufsberatung in Anspruch nehmen will, der sollte die Bewerbungsunterlagen möglichst vollständig dabei haben. Und wer vorab einen Blick in die einschlägigen Internetportale wie Jobbörse oder Planet-Beruf wirft oder die Agentur-App AzubiWelt nutzt, könne sich schon mal einen Überblick über offene Stellen verschaffen.

Viel Zeit bleibt nicht mehr, um den nahtlosen Übergang von der Schule in die Ausbildung vorzubereiten. Wer jetzt noch keine Vorstellung hat, wie die berufliche Zukunft aussehen könnte, für den wird es höchste Eisenbahn. Termine mit den Berufsberatern können per Mail (annheim.berufsberatung@arbeitsagentur.de) oder unter Tel. 0621/165-333 vereinbart werden. scho

© Mannheimer Morgen, Samstag, 09.06.2018