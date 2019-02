Leichenfund am Neckar

Mehr als 30 Polizisten suchten am Neckarufer nach Hinweisen. © Ströbel

Auf einer Länge von rund 200 Metern hatte die Polizei am Montagnchmittag das nördliche Neckarufer rund um die Jungbuschbrücke abgesperrt. Etwa 30 Beamte – darunter auch Taucher der Wasserschutzpolizei – waren im Einsatz und suchten nach Spuren, um zu ergründen, wieso der Mann tot ist. Gegen zehn Uhr hatte ein Schiffskapitän von seinem Frachter aus die Leiche eines jungen Mannes am Ufer an der Dammstraße (Neckarstadt-West) entdeckt und die Polizei alarmiert. Diese leitete umgehend weitere Ermittlungen in die Wege. Wie die Behörde am Montag mitteilte, sind die genauen Todesumstände aktuell noch unklar. Bis in die Abendstunden hinein suchten Mitarbeiter des Kriminalkommissariats das Neckarufer wie auch den Flussgrund ab und befragten außerdem zahlreiche Anwohner. Nach ersten Erkenntnissen soll es sich bei dem Toten um einen 28-jährigen Bulgaren mit Wohnsitz in Mannheim handeln.

Polizei kann nichts ausschließen

Die Polizei konnte auf Nachfrage dieser Zeitung weder einen Selbstmord noch eine Straftat ausschließen. „Wir ermitteln in alle Richtungen. Stand jetzt können wir in diesem Zusammenhang nichts mit Sicherheit sagen“, teilte Polizeisprecher Norbert Schätzle mit. Da die Leiche rund 50 Meter von der Jungbuschbrücke entfernt im Schilf gefunden wurde, sei zumindest ein Selbstmord durch einen Sprung äußerst unwahrscheinlich. Genauere Angaben konnte der Polizeisprecher allerdings nicht machen, da dies die aktuell laufenden Ermittlungen gefährden könne.

Der Leichnam wurde zur Obduktion zum Institut für Rechtsmedizin der Universität Heidelberg gebracht. Dort sollen die Todesumstände geklärt werden. Wann die Ergebnisse vorliegen, konnte Schätzle am Montag noch nicht absehen. Dies hänge davon ab, wie ausgelastet die Heidelberger Rechtsmedizin sei.

