Leichtverletzte bei Brand in Altenheim

Fünf Feuerwehrfahrzeuge waren vor dem Thomas Carree im Einsatz. © Rene Priebe

Drei leichtverletzte Mitarbeiter und ein völlig verrußtes Bewohnerzimmer: Zum Glück ist bei einem Brand in dem evangelischen Senioren- und Altenheim Thomas Carree an der Neuostheimer Dürerstraße „kein Mensch ernsthaft zu Schaden gekommen“, wie Dekan Ralph Hartmann erleichtert resümiert. Das Feuer ist am Sonntagnachmittag in einem Zimmer im Untergeschoss des Gebäudes ausgebrochen. In dem betroffenen Teil der Einrichtung leben 23 Bewohner.

„Als ich ankam, hab ich nur Blaulichter und fünf Feuerwehrfahrzeuge gesehen“, berichtet gestern auf Anfrage dieser Zeitung Heimleiterin Jeannette Henkel, die eigentlich noch Urlaub hatte, jedoch per Nottelefon alarmiert wurde. „Ich war 20 Minuten später vor Ort: Da hab ich erst mal noch viel Schlimmeres befürchtet.“ Der Bewohner des Brandzimmers war glücklicherweise unversehrt, musste jedoch in einen anderen Trakt verlegt werden, da sein Zimmer nicht mehr bewohnbar ist. Drei Pflegekräfte mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. „Sie konnten die Klinik jedoch schon nach kurzer Zeit wieder verlassen“, versichert Henkel erleichtert: „Eine Kollegin ist sogar schon wieder im Dienst.“ Ebenfalls sofort mit vor Ort war Dekan Hartmann. Er sprach mit den Bewohnern, reichte ihnen zu trinken und beruhigte sie. „Das war für uns alle eine sehr wichtige Unterstützung“, sagt Henkel.

Ursache noch unbekannt

Zu der Brandursache konnte auch der stellvertretende Leiter der Feuerwehr Mannheim Thomas Näther gestern noch nichts sagen. „Wir mussten während unseres Einsatzes den Strom abschalten, haben die Flammen gelöscht und Entrauchungsgeräte installiert, die die giftigen Rauchschwaden aus den Fenstern drücken.“

Henkel bedankte sich bei allen Beteiligten: „Sanitäter haben jeden Bewohner nach Symptomen befragt.“ Auch ihre Mitarbeiter hätten zusammen mit den Rettungskräften dafür gesorgt, dass keine Panik ausgebrochen sei: „Wir sind nochmal mit dem Schrecken davon gekommen.“ Die Kripo Mannheim hat inzwischen Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.08.2020