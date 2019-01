Leidenschaftlicher Motor und Mäzen

Von einem „beglückenden Erlebnis“ sprach Manfred Fuchs, als der Neubau der Kunsthalle fertig wurde. Aber letztlich war der Unternehmer und Ehrenbürger der größte Glücksfall für dieses ehrgeizige Projekt. Er war es, der es – in einer für einen so großen und komplexen Bau vergleichsweise kurzen Zeit – mit seiner ganzen Erfahrung und Autorität als Vorsitzender des Stiftungsrates maßgeblich vorangetrieben hat.

Die Kunsthalle ist seit Kindheitstagen eine Konstante in seinem Leben. Schon zu seiner Schulzeit hat er viele Stunden da verbracht, ist in den Pausen vom nahen Karl-Friedrich-Gymnasium herübergekommen. Sie hat ihn inspiriert, ist er doch selbst großer Hobbykünstler – anfangs Maler, heute auch oft mit Lack und Spray. Regelmäßig führt er Benefizausstellungen durch, ab Juni sogar im Kunstverein.

Als dann der Neubau der Kunsthalle anstand, sagte er zunächst 2012 selbst eine Million Euro als Spende für die Baukosten zu, verdoppelte den Betrag schließlich. 2013 folgte eine weitere großzügige Geste – er avisierte der Kunsthalle seine privaten Schätze als Dauerleihgaben, Gemälde und Skulpturen. Sie stammen teils aus der Familie Werlé, aus der seine Frau kommt, teils haben sie Lieselotte und Manfred Fuchs erworben. Dabei handelt es sich um Arbeiten der expressionistischen Künstlergruppe „Brücke“ und der internationalen Moderne.

Auf Zeitplan geachtet

Nachdem klar war, dass eine Stiftung und nicht städtische Baubehörden den Neubau der Kunsthalle abwickeln soll, übernahm Fuchs den Vorsitz. Er verbrachte enorm viel Zeit damit, wirkte als Motor und Vermittler – auch gegenüber der Öffentlichkeit. Dabei war er mit der Garant dafür, dass die Kosten eingehalten, auf Qualität und Zeitplan geachtet wurde. Und Fuchs hat neben der 50-Millionen-Euro-Spende des Ehepaars Hector die restlichen, fehlenden Millionen eingetrieben, so die Finanzierung ermöglicht. Viele Leute hat er dazu persönlich angesprochen, zum Essen eingeladen, wieder und wieder nachgehakt – beharrlich-sympathisch und so, dass kaum einer sich traute, „nein“ zu sagen.

Zuletzt formierte er noch einen Stifterkreis, der dauerhaft die Kunsthalle unterstützen wird. Im Juli 2018, nach getaner Arbeit, aber gab er schließlich den Vorsitz des Stiftungsrates ab – an seine Tochter Susanne. Ein paar noch fehlende Spenden will er dennoch eintreiben: „Diese Aufgabe bringe ich zu Ende“, so Fuchs – pflichtbewusst wie immer.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.01.2019