„Leinen los“ für die Mannheimer MS „Kurpfalz“

Mannheim.Endlich darf er: Robert Schneider, Kapitän der MS „Kurpfalz“, steht wieder am hölzernen Steuerrad des einzigen Mannheimer Fahrgastschiffs. Nach umfangreicher Sanierung sowie der Zwangspause wegen der Corona-Pandemie gibt er am Freitag um 19.30 Uhr zu einer „Dämmerfahrt“ in den Industriehafen und den Altrhein entlang erstmals das Kommando: „Leinen los!“.

Im November war die „Kurpfalz“ letztmals ausgelaufen - damals mit Fasnachtern, denn der Lallehaag stellte an Bord die Stadtprinzessin vor. Dann begann eine schon länger geplante Sanierungsphase. Schließlich ist das Schiff schon 1929 gebaut worden. Es lief auf einer Werft in Oberwinter bei Bonn vom Stapel, war dann auf dem Rhein und schließlich lange auf dem Neckar bei Heilbronn im Einsatz. 1997 kaufte Schneider das Fahrgastschiff, nannte es „Kurpfalz“ und startete zunächst von Ludwigshafen aus. Seit 2009 liegt er in Mannheim, unterhalb der Kurpfalzbrücke, vor Anker.

Schon seit Jahren erneuert Schneider nach und nach Antrieb und Ausstattung. 2013 hat er das gesamte Hauptantriebssystem modernisiert und einen 355 PS starken Dieselmotor fabrikneu eingebaut, zudem Antriebswelle, Propeller und Ruderanlage generalüberholt. Der Unterboden ist zu 80 Prozent nicht mehr von 1929, sondern neu.

Nun war mal wieder der Schiffs-TÜV fällig - in dem Fall Schiffsuntersuchungskommission genannt. Dazu kam die „Kurpfalz“ auf die Werft. Viele andere Arbeiten machte Schneider aber selbst, direkt am Anleger. So installierte er eine neue Feuerlöschanlage sowie moderne LED-Beleuchtung, mit der man nun „tolle, farbige Leuchteffekte erzielen kann, wenn wir etwa als Partyschiff fahren“, so Schneider. Neben der Technik wollte er diesmal zudem Dinge erneuern, die das Publikum sofort sieht - neue Fenster ebenso wie einen frischen Anstrich. „Wir haben auch Bänke abgeschliffen und lackiert“, erzählt er.

Manchmal war er schon morgens um 5 Uhr an Bord, um zum Saisonstart im März wirklich fertig zu werden. „Wir haben malocht wie die Idioten, uns beeilt und den Termin gerade so geschafft - und dann kam Corona“, seufzt Schneider. Plötzlich sei die gesamte Planung „wie ein Kartenhaus zusammengebrochen, von jetzt auf gleich kamen Absagen über Absagen, teils bis weit in den Herbst hinein“, klagt der Kapitän und Schiffseigner. Ob Reisegruppen, die mit dem Bus unterwegs sind und zwischendurch mit ihm fahren, oder Touren zu Großveranstaltungen wie der Schlossbeleuchtung in Heidelberg oder die Vierburgenbeleuchtung - alles plötzlich weg.

Für Schneider ist das „wirtschaftlich enorm schwierig“, wie er sagt. 150 000 Euro hat er allein in den vergangenen drei Jahren in die „Kurpfalz“ investiert. Nun fehle ihm komplett der Umsatz von drei Monaten, was die staatliche Soforthilfe nur zum Teil abdecke. Und bis weit in den Herbst fänden viele Touren nicht statt. Er lebe jetzt von seinen Reserven und könne daher erst später in Rente gehen, so Schneider.

Nun hofft er, dass bei dem guten Wetter wieder Ausflügler Lust auf ein paar unterhaltsame und informative Stunden auf dem Wasser haben. Dabei ist beim Zustieg und im Innenbereich wegen der Corona-Pandemie das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes vorgeschrieben - denn die Fahrgastschiffe werden von den Behörden wie Nahverkehrsmittel betrachtet. In der Gastronomie oder auf den beiden Oberdecks unter freiem Himmel kann man die Maske dann aber ablegen.

Schneider startet zu verschiedenen Terminen von der Kurpfalzbrücke über die Neckarspitze auf den Rhein rheinaufwärts bis zur Reißinsel, bietet die Strecken in den Lampertheimer Altrhein, nach Ladenburg und Speyer sowie unterschiedlich lange Hafenrundfahrten mit Erläuterungen an, bei der großen Version mit einem besonderen Erlebnis: Dann gehts vom Industriehafen durch die Kammerschleuse zurück in den Neckar.

