Leiter bleiben gelassen

Die Zahl klingt dramatisch: Fast jede zehnte Stunde (9,5 Prozent) falle an den beruflichen Schulen Mannheims aus, sagen die Statistiker des Kultusministeriums. Sie stützen sich auf die zweite Vollerhebung, die Mitte November 2018 lief. Friedrich-List-Direktor Peter Bischof, Geschäftsführender Leiter der beruflichen Schulen, hat eine einfache Erklärung für das auf den ersten Blick aus dem Rahmen fallende Ergebnis: Genau in der Woche der Erhebung seien etliche Abschlussprüfungen gefallen. „Bei uns waren das sehr viele“, sagt Albert Weiß, Leiter der Werner-von-Siemens-Schule. In 17 Räumen sei geprüft worden, für jeden Raum musste ein Lehrer als Aufsicht abgestellt werden. Klar, dass das in diesen fünf Tagen zulasten des regulären Unterrichts gehe. Was aber aus Sicht sowohl von Bischof als auch Weiß kein Problem darstellt. Oft handle es sich um Berufsschüler, die arbeiteten an solchen Tagen eben einfach in ihren Betrieben.

Weiß geht davon aus, dass die zurzeit laufende dritte Vollerhebung deutlich bessere Zahlen ergibt. Für die Friedrich-List-Schule ist sich Bischof da nicht so sicher, „wir haben gerade eine Grippewelle“. Ungeachtet von solchen Sondereffekten „haben wir im Grunde eine gute Unterrichtsversorgung“, betont Bischof. Problematisch werde es mitunter bei fachspezifischen Pädagogen, die sich gegenseitig nicht vertreten könnten: „Wenn ein Banklehrer fehlt, kann ich keinen Speditionslehrer in die Klasse schicken.“ bhr

© Mannheimer Morgen, Freitag, 15.02.2019