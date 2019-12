Leiter geht zum 1. März

Die Nachricht löste in der Stadtbibliothek großes Bedauern aus: Bernd Schmid-Ruhe (Bild), Leiter der besucherstärksten Kultureinrichtung Mannheims, übernimmt zum 1. März 2020 eine Professur für Informationswissenschaften an der Hochschule der Medien in Stuttgart.

Die Mitarbeiter reagierten betroffen, schließlich begleitete Schmid-Ruhe die Bibliothek in den vergangenen zehn Jahren mit enormem Einsatz und viel Herzblut auf ihrem Weg zum Neubau, der voraussichtlich ab 2021 im Quadrat N 2 entstehen soll. Bis zum 1. März sei der Architektenwettbewerb für das 33-Millionen-Euro-Projekt auf den Weg gebracht: „Dann läuft vieles von alleine weiter“, ist er sich sicher.

Der studierte Germanist und promovierte Medienwissenschaftler ist gelernter Schlosser, zur Uni führte ihn der zweite Bildungsweg. Von 2008 bis zu seinem Dienstantritt in Mannheim 2010 koordinierte er an der Universität Konstanz das IT-Management für Bibliothek, Rechenzentrum und Verwaltung.

Ab März übernimmt seine Stellvertreterin Antje Kietzmann den Posten kommissarisch: „Die Ausschreibung soll so schnell wie möglich raus“, sagt Schmid-Ruhe. Er will den Neubau mit seinem Know-how weiter unterstützen und mit seiner Familie in Mannheim bleiben: „Ich habe tolle Mitarbeiter, und meine Stelle ist nichts, das ich einfach wegwerfe, aber vor mir steht eine neue, spannende Aufgabe.“ baum (Bild: Stadt)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 12.12.2019