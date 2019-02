Leitung unterirdisch „wäre schöner“

Über zu wenig Transparenz bei den Planungen zur neuen Stromautobahn Ultranet beschwert sich während des Infomarktes in der Rheingoldhalle niemand. „Uns ist es sehr wichtig, die Mannheimer an allen Verfahrensschritten zu beteiligen“, erklärt Maria Dehmer, Projektsprecherin des Übertragungsnetzbetreibers Transnet-BW.

Hinweise zur Trassenführung aus der Bevölkerung – seien es Verweise auf eventuell betroffene Grundstücke oder konkrete Bedenken seitens der Umweltverbände – nehme man gerne an: „Nur müssten uns diese möglichst bald erreichen.“ Denn vermutlich noch in diesem Quartal soll die Bundesfachplanung abgeschlossen sein. Darin wird ein Trassenkorridor von etwa 500 bis 1000 Metern Breite bestimmt. Somit laufen die Vorbereitungen für das darauffolgende Planfeststellungsverfahren bereits.

Bei der Veranstaltung in der Rheingoldhalle werden die wesentlichen Informationen zum aktuellen Planungsstand der Trasse, zum Verlauf des ein Kilometer breiten Korridors sowie zu den technischen Details der 2000-Megawatt-Stromleitung ausgestellt. Fachleute von Transnet-BW stehen bereit, um Fragen zu beantworten.

Stadt als „kritischer Begleiter“

Bei der Festlegung des konkreten Leitungsverlaufs sieht Christian Konowalczyk, Sachgebietsleiter Freiraumplanung der Stadt Mannheim, seine Rolle als „kritischer Begleiter“. Zwar erfolgt der Bau von Ultranet im Rahmen eines sogenannten Ersatzneubaus und wird auf bereits bestehenden Trassen realisiert, trotzdem entstehen auch dadurch teils einige neue Masten als Parallelneubauten. „Wir wollen natürlich die Auswirkungen auf Landschaftsbild sowie auf Grundstückseigentümer und Pächter minimieren, daher müssen neue Maststandorte intensiv geprüft werden“, so Konowalczyk.

Ein neuer Maststandort ist beispielsweise bei Ilvesheim geplant. Helmut und Elisabeth Stroh wohnen ganz in der Nähe und haben damit kein Problem: „Wenn man vom Atomstrom weg will, dann braucht man eben Alternativen. Und da kommen wir um die neue Trasse nicht drumherum.“ Gesundheitliche Bedenken äußert das Ehepaar im Gespräch mit dem „MM“ nicht. Weil die Grenzwerte für elektrische und magnetische Felder sowie Entladungsgeräusche eingehalten würden, versichert Transnet-BW, gebe es keine Gesundheitsgefahren. Die diskutierte Gleichstromverbindung ergänzt die bereits bestehende Streckenführung. Daher sieht auch Thomas Gögel, Sprecher der FDP im Käfertaler Bezirksbeirat, keine erheblichen Beeinträchtigungen durch die neue Stromtrasse: „Selbstverständlich wäre es schöner, wenn die Leitung unterirdisch verlaufen würde, aber eben auch deutlich teurer“, sagt der Politiker aus dem Stadtteil, der direkt an die Ultranet-Leitung angrenzt.

Mehr Geld in die Hand nehmen

Ein Anwohner aus Wallstadt, der seinen Namen nicht in den Medien lesen will, geht allerdings einen Schritt weiter. Für die Zukunft sei es das Beste, wenn sich Ultranet unter der Erde erstrecken würde. Man müsse, um mögliche Belastungen vollständig auszuschließen, bei dem Projekt seiner Meinung nach mehr Geld in die Hand nehmen.

Trotz aller Transparenz finden an diesem Abend nur vergleichsweise wenige Bürger den Weg in die Rheingoldhalle. Liegt es an mangelndem Interesse? „Unwahrscheinlich“, sagt Wolfgang Müller aus Neckarau, der ein paar Fragen zur technischen Auslegung des Projekts stellen will. Und seine Ehefrau Brigitte Müller-Steim betont: „Das ist ein wichtiges Thema für alle Beteiligten.“

© Mannheimer Morgen, Samstag, 16.02.2019