Leitungen verlegt

Ab 25. Mai wird die Straße Am Victoria-Turm auf dem Lindenhof wegen Leitungsverlegungsarbeiten und anschließender Asphaltierung gesperrt. Wie die Verwaltung erklärt, beginnen die Mannheimer Parkhausbetriebe (MPB) direkt im Anschluss an diese Arbeiten – voraussichtlich ab Sommer – mit dem Bau des Zugangsbauwerkes am Hauptbahnhof sowie mit der Errichtung der Lärmschutzwand. Somit ist die Straße für den Kfz-Verkehr von der Südtangente her nicht mehr passierbar. Die neue Wegeführung sieht vor, den Individualverkehr, der den Lindenhof anfahren möchte, künftig über den Gontard-Knoten und die neue Glücksteinallee zu leiten. Die weiteren Verkehrsbeziehungen zwischen Innenstadt und Lindenhof bleiben von der Sperrung unberührt. Fußgänger sowie Radfahrer können die Straße auch während der Zeit der Bauarbeiten uneingeschränkt passieren. red/scho

© Mannheimer Morgen, Samstag, 23.05.2020