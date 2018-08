Lektüre nach Zufallsprinzip

„Das ist eine wunderschöne Aktion, die zeigt, welchen Stellenwert Literatur noch hat“, erzählt der Leiter der Stadtbibliothek Bernd Schmid-Ruhe bei der Preisverleihung. Drei Monate lang konnte man sich blickdicht verpackte Bücher ausleihen und sich überraschen lassen. Titel der Aktion: „Rendezvous mit einem Buch“.

Sechs Personen bekamen am Mittwochabend persönlich ihre Preise fürs Mitmachen überreicht. Unter den Preisen waren zum Beispiel mehrere Gutscheine für die Jahresgebühr der Bibliothek oder vier mal einen Tag hinter den Kulissen. Neben den Anwesenden gab es weitere Gewinner. Zum Beispiel wurden zwei E-Reader verlost und unter anderem eine Einladung zu einer Tasse Kaffee mit Bernd Schmid-Ruhe.

643 Rückmeldungen

Zwischen dem Valentinstag, 14. Februar, und 18. Mai konnten sich fleißige Leser verpackte Bücher aus den Bibliotheken leihen. Durch die Verpackung zum Beispiel in Zeitungspapier wusste niemand, was für ein Buch er genau lesen würde. So konnte man auch mal Lektüre kennenlernen, zu denen man vielleicht im Normalfall nicht gegriffen hätte.

Von den 950 ausgeliehenen Büchern erhielten die Filialen insgesamt 643 Rückmeldungen. Es gingen viele positive Kommentare ein. Ein Leser kam, nachdem er zufällig einen Krimi gezogen hatte, zu dem Schluss: „Ich werde in Zukunft wieder öfter Krimis lesen.“ Ein anderer Neugieriger zeigte sich über seine Wahl positiv überrascht: „Ein Buch, das mich gefunden hat.“

Aber nicht alle waren so positiv überrascht von ihrem Buch. „Es wird leider kein Rendezvous mit diesem Buch geben“, war der Kommentar eines weiteren Teilnehmers. Aber auch das kommt vor. „Wir mussten oft lachen beim Lesen der Kommentare“, erzählt Petra Göhring, Leiterin der Filiale Herzogenried

In allen elf Zweigstellen und natürlich auch in der Stadtbibliothek in der Innenstadt ist die Aktion auf jeden Fall sehr gut angekommen. Auch die Idee zu dem Projekt kam teilweise aus den Zweigstellen. Jan Nix, der Leiter der Bibliothek Neckarstadt-West ist mit dem Vorschlag zu seiner Kollegin Petra Göhring gekommen. Sie war sofort dabei. Auch die Auszubildende Afia Manoor Ahmed kam fast zeitgleich die Idee zu „Rendezvous mit einem Buch“. Alles in allem war es dann ein Auszubildendenprojekt mit etwas Unterstützung.

Die Idee dazu ist nicht ganz neu, kommt eigentlich aus Australien und hat jetzt auch in Deutschland Anklang gefunden.

Neuauflage im nächsten Jahr

Im Alter von 13 bis 84 Jahren haben über 600 Menschen mitgemacht. Die meisten Rückmeldungen gab es von 62-Jährigen. Hier machten 53 Frauen und ein Mann mit. Dieses Bild spiegelt sich in allen Altergruppen wieder, es haben viel mehr Frauen an dem Projekt teilgenommen als Männer. Unabhängig davon ist für 2019 auf jeden Fall eine Neuauflage der Aktion geplant.

