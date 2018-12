Leonhard verlässt Mannheim

Dieter Leonhard verlässt die Hochschule Mannheim noch in diesem Monat. Der bisherige Rektor wird, wie berichtet, neuer Präsident der Hochschule Saarbrücken (htw saar). Gestern teilte die Mannheimer Hochschule überraschend mit, dass die Verhandlungen mit dem Land Baden-Württemberg erfolgreich abgeschlossen wurden. Demnach verlässt Leonhard die Hochschule sofort und nimmt sein neues Amt im Saarland zum 1. Januar 2019 wahr.

Leonhard war Ende September in Saarbrücken zum Präsidenten gewählt worden, selbst enge Mitarbeiter in Mannheim wurden davon überrascht. Der 59-Jährige begründete seinen Schritt damals im Gespräch mit dieser Zeitung auch mit persönlichen Erwägungen. Leonhard stammt aus dem Saarland.

Seit zehn Jahren Leiter

„Der Abschied fällt mir nicht leicht, denn ich fühle mich der Hochschule Mannheim sehr verbunden“, schreibt er jetzt in der Mitteilung. Leonhard leitete die Hochschule Mannheim seit 2008. Er studierte am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) sowie am Institut National Polytechnique in Grenoble, Frankreich. Er wurde 1995 an die Fachhochschule Frankfurt als Professor für Siedlungswasserwirtschaft und Hydromechanik berufen. 2004 übernahm er das Amt des Vizepräsidenten der Deutsch-Französischen Hochschule (DFH), von 2006 bis 2008 leitete er die DFH.

Die Hochschule steht damit ab Januar übergangsweise ohne Rektor da. „Durch sein weit über die Hochschule Mannheim hinausragendes Engagement hat er erheblich dazu beigetragen, dass der sehr gute Ruf der Hochschule Mannheim in- und außerhalb des Hochschulbereichs nicht nur gefestigt, sondern während seiner Amtszeit sogar wesentlich ausgebaut werden konnte“, so Prorektor Thomas Schüssler. bro

