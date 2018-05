Lernen, den Ball flach zu halten

Kein Platz für Gewalt, Fußball verbindet, das ist die Idee des Modellprojekts. Unser Bild von 2015 entstand beim Spiel der DJK Jungbusch gegen SG Croatia Mannheim. Jungbuschs Yavuz Coemert (l.) und Erkan Cakir freuen sich über das 2:0. © Berno Nix

Türkenverein: Am Anfang steht meist die Provokation. Ein Wort gibt das andere. Beleidigungen. Der Streit eskaliert, wird gar handgreiflich. Es droht der Spielabbruch. Was bleibt, sind Negativschlagzeilen. Bei der DJK Jungbusch will man diesem Teufelskreis nun entfliehen. Um sich auf den Sport zu konzentrieren, hat der Verein den Fußballspielern ein Spezialtraining verordnet. Das Ziel: Auf dem

...

Sie sehen 11% der insgesamt 3975 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Freitag, 04.05.2018