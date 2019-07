Lernen vom Profi

Polizeipräsident Andreas Stenger (l.) mit Weltmeister Martin Schmitt. © Polizei

Mentale Stärke – die ist nicht nur im Spitzensport wie etwa beim Skispringen gefragt, sondern auch beim täglichen Einsatz von Polizisten auf der Straße. Kein Wunder, dass auch die Beamten der Polizei Mannheim den viermaligen Skispringweltmeister Martin Schmitt bei seinem Besuch im Polizeipräsidium Mannheim mit vielen Fragen löcherten.

Auf Einladung des betrieblichen Gesundheitsmanagements gab der einstige Leistungssportler und Olympiasieger in seinem internen Vortrag am Montag Einblicke in sein einstiges Leben als Leistungsträger – und erklärte, wie mentale Stärke beim Bewältigen von Drucksituationen hilft. Dabei stellten Schmitt und Polizeichef Andreas Stenger fest: Zwischen Skispringen und Polizeiarbeit gibt es viele Parallelen.

Denn nicht nur beim Skispringen entscheiden Millisekunden über Sieg und Niederlage, auch Polizisten müssen in Gefahrensituationen blitzschnell handeln. „Dabei spielt nicht nur die körperliche Fitness eine Rolle, sondern auch die mentale Fitness“, erklärt Polizeisprecher Norbert Schätzle. Der Vortrag des Skispringers ist aber nur Teil einer Reihe, die über das ganze Jahr verteilt Beamte intern über Themen wie gesundes Essverhalten im Schichtdienst, autogenes Training oder mentale Stärke informiert. lia

