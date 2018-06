Lernen von Mutter Natur

Anzeige

Nachhaltigkeit ist oft Thema in den 48 evangelischen Kindertagesstätten. Seit gestern beteiligen sie sich an den Nachhaltigkeitstagen Baden-Württemberg. „Die Schöpfung zu wahren“, sagt Sabine Zehenter, Leiterin der Kita-Abteilung der Evangelischen Kirche, „gehört zu unserem Alltag dazu.“ Den Kindern die Wunder der Natur und ihre Schutzbedürftigkeit nahezubringen, zählt ebenso dazu wie beispielsweise Mülltrennung und frisch zubereitetes Mittagessen. „Es ist wichtig, die Kinder spielerisch und direkt für die Zusammenhänge zu sensibilisieren.“ Ergänzend sind fünf Kitas dieser Tage ganz besonders aktiv.

Die Kita Speckweg (Waldhof) veranstaltet Waldtage und verbindet dabei Naturerfahrung und Naturschutz. Für Umweltschutz und das Thema Müll hatte sich die Kita bereits im März an der Aktion „Putz deine Stadt raus“ beteiligt. Müll gehört in den Mülleimer und nicht in die Natur. Das erleben die Kinder der Kita Halmhuberstraße (Rheinau Süd) derzeit besonders deutlich: Die Gruppe „Naturzwerge“ befasst sich mit dem Thema „Müll in der Natur“ und geht dazu alle 14 Tage in das nahegelegene Naturschutzgebiet. Dort sammeln die Kinder Müll und dokumentieren das an einer Stellwand.

Gemeinsam gut kochen

Die Kita Waldblick (Pfingstberg), die am Wald liegt, beobachtet das Jahr über die Tier- und Pflanzenwelt, beispielsweise den Nestbau der Vögel im Frühjahr oder das Nüssesammeln der Eichhörnchen im Herbst. In diesen Tagen bauen die Kinder drei sogenannte Benjeshecken, die den Tieren im Außengelände der Kita einen Schutzraum bieten.