Lernen, wie Roboter ticken

Coding, also das Programmieren von Computern, ist die Sprache der Zukunft und längst nicht mehr eine Sache nur für Nerds. Dass Computersprachen gar nicht so schwer zu verstehen und Apps und Roboter leicht zu programmieren sind, das kann man bei diversen Workshops erfahren, die das Technoseum im Rahmen der EU Code Week zwischen dem 19. und 24. Oktober für Kinder, Jugendliche und Erwachsene anbietet. Die Angebote werden von der SAP SE gefördert und sind deshalb kostenlos.

Erkundungsfahrten mit Maschinen

An diesem Dienstag, 20. Oktober, gehen von 15.30 bis 17.30 Uhr Mädchen und Jungen von acht bis zwölf Jahren mit Robotern auf Erkundungsfahrt und machen sich ganz nebenbei mit der Programmiersprache Scratch vertraut. Am Mittwoch, 21. Oktober, lassen die Teilnehmenden ab zwölf Jahren von 16.30 bis 18.30 Uhr kleine Roboter in einem Parcours gegeneinander antreten, und am Donnerstag, 22. Oktober, können sich Tandems aus je einem Kind ab acht Jahren und einem Erwachsenen Geschichten ausdenken und diese als Kurzfilme am Computer animieren.

Am Samstag, 24. Oktober, schließlich können sich weitere Tandems bestehend aus Mutter und Sohn, Großvater und Enkelin oder Patentante und -kind anmelden und wahlweise zwischen 10.30 und 12.30 Uhr mit Robotern auf Erkundungsfahrt gehen oder zwischen 13 und 17 Uhr Figuren aufstellen, fotografieren und diese dann am Rechner zu einem spannenden Stop-Motion-Film zusammenstellen. Da die Plätze begrenzt sind, ist eine Anmeldung unter der Telefonnummer 0621/429 88 39 oder per E-Mail an paedagogik@technoseum.de notwendig. Die Workshops finden unter Einhaltung der gültigen Corona-Hygienemaßnahmen statt. Weitere Informationen gibt es unter www.technoseum.de. red/lia

