Lernkrankenhaus feiert Jubiläum

Das Lernkrankenhaus im Klinikum, TheSiMa (das Kürzel steht für „Themenräume-Simulation-Mannheim“), feiert seinen zehnten Geburtstag. Dazu werden am morgigen Freitag ab 13.30 Uhr im Hörsaal 1 (Haus 6, Ebene 4) mehrere Vorträge gehalten. Nach einer anschließenden Diskussionsrunde können sich Interessierte bei einem Rundgang durch das Lernkrankenhaus (Haus 37, Ebene 3) selbst ein Bild machen. Auf der originalgetreuen Station stehen Medizinstudenten moderne Geräte und Modelle zur Verfügung, um den Arztberuf in allen Facetten zu erproben. Dazu gehören auch Übungen mit Laienschauspielern als Patienten. Wer am Symposium teilnehmen möchte, schickt am besten vorab eine Mail an Brigitte.Bubik-Sieber@medma.uni-heidelberg.de. Kostenlose Anmeldungen seien aber auch am Freitag noch vor Ort ab 13 Uhr möglich, so TheSiMa-Leiter Jens Kaden. sma

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.10.2018