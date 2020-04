Lesen wieder erlaubt

Ab Dienstag, 28. April, sind das Marchivum sowie die Stadtbibliothek wieder zugänglich. Zunächst werden die Zentralbibliothek, die Musik-, Kinder- und Jugendbibliothek sowie die Zweigstellen so öffnen, dass die Hygienevorgaben und Abstandsregelungen des Landes eingehalten werden können. Der Bücherbus dagegen bleibt im Depot. Die mobile Bibliothek wird ihre Haltestellen noch nicht anfahren.

Beim Marchivum erstreckt sich die Öffnung lediglich auf Lesesaal, Bauakteneinsicht sowie die stadtgeschichtliche Forschung – auch da stets mit gebührendem Abstand. Die Ausstellungen im Ochsenpferchbunker bleiben zu, auch Vortragsveranstaltungen wird es zunächst nicht geben – aber dafür zahlreiche digitale Angebote wie Videos aus Ausstellungen, alte Filme und täglich einen historischen Rückblick.

Weiter Lieferservice

Bei der Stadtbibliothek kann man weiter im Online-Katalog https://katalog.mannheim.de nach Büchern und anderen Medien recherchieren. Bestellt wird per E-Mail oder Telefon direkt in der Bibliothek, in der die Medien abgeholt werden sollen. Die Abholung erfolgt nach Vereinbarung. Für Kunden, die momentan das Haus nicht verlassen können, gibt es weiterhin einen Lieferdienst. Versäumnisgebühren entstehen weiterhin nicht, und die Rückgabefristen werden automatisch bis zur offiziellen Öffnung verlängert. In den vergangenen zwei Wochen hat die Stadtbibliothek zusammen mit 18 Ehrenamtlichen, hauptsächlich Studenten, Familien sowie Senioren in ganz Mannheim mit Überraschungs- und Wunschbüchern versorgt. „Dabei wurden über 400 Bestellungen ausgeliefert“, berichtet Bildungsbürgermeister Dirk Grunert, der sich über die große Resonanz des Angebotes freut. pwr

