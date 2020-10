Leser loben Änderungen

Leserinnen und Leser des „Mannheimer Morgen“ finden die neue Seitenstruktur – Politik und Wirtschaft gemeinsam im sogenannten ersten Buch, Themen aus Mannheim und der Metropolregion näher beieinander liegend sowie der Sport in einem eigenen vierten Buch – weitgehend gelungen.

Gerade die bessere Anbindung der lokalen und regionalen Berichte wurde einhellig begrüßt, die Antworten reichten von „nicht schlecht“ bis „sehr gut, das alles“ und „genau richtig“. Was den Sportteil betrifft, freuen sich Sportfreunde, ihn nun auf Anhieb zu finden, und weniger an Sport interessierte Leser merkten schmunzelnd an, sie wüssten nun, welchen Teil der Zeitung sie nicht sofort lesen müssten.

Konstruktive Kritik

In diese positiven Rückmeldungen mischte sich freilich auch konstruktive Kritik. So halten manche Leser die verstärkte Berichterstattung aus den umliegenden Städten und Gemeinden je nach Wohnort zwar für akzeptabel, dennoch aber verzichtbar. Insbesondere Themen aus Hessen vermisste ein Leser aus Mannheims Norden.

Und selbstverständlich nahmen etliche Leser die Möglichkeit, dem „Mannheimer Morgen“ Hinweise zu geben und Wünsche zu äußern, auch ohne Bezug auf die neue Seitenstruktur wahr. Bedauert wurde nämlich, dass sich die Corona-Maßnahmen insofern auf die Kulturseiten auswirken, als dort weniger über aktuelle Kulturveranstaltungen und Filme zu lesen ist. Die Redaktion jedenfalls dankt allen Anrufern und E-Mail-Schreibern. malo

